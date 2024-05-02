"Работает как часы": в НГУ рассказали об итальянской гаубице 105-мм OTO Melara (видео)

По словам бойцов, пушка удобная и мобильная. Благодаря своим небольшим размерам артиллеристы замаскировали гаубицу и это позволяет работать при первой необходимости.

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Силы обороны имеют на вооружении разнообразную артиллерию. Среди них итальянская гаубица OTO Melara Mod 56. Бойцы 1-й Президентской бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Буревій" рассказали, как эксплуатируют пушку.

По словам военных, их гаубица была произведена в 1996 году, несмотря на ее возраст гаубица работает безотказно. Ее калибр 105-мм, а благодаря небольшому размеру пушку просто замаскировать. По словам артиллеристов, это позволяет работать 24/7 при необходимости. Российским дронам сложно обнаружить OTO Melara Mod 56.

"Интенсивность очень высокая, когда начинают штурмовать, мы начинаем их разбивать еще на подходе к нашим позициям. Если они начинают прятаться по блиндажам — бьем по блиндажам. Двигаются они здесь с большой интенсивностью", — говорит наводчик "Легенда".

Бойцы говорят, что хотели бы иметь больше боеприпасов, но для работы хватает

По словам бойцов, пока им боеприпасов хватает, но конечно хочется гораздо больше, чтобы были запасы. Потому что то, что дают, сразу используют.

"Она не засвечивает, у нее нет большой вспышки, как это бывает у больших пушек. Мы можем работать 24/7. Она не ломается. Работает как часы, стабильно — все четко", — рассказал "Легенда".

Напомним, впервые в сети показали применение OTO Melara Mod 56 еще в июне 2023 года.

29 апреля СМИ писали, что Великобритания передаст Украине дополнительные САУ AS90 .