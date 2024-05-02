"Работает как часы": в НГУ рассказали об итальянской гаубице 105-мм OTO Melara (видео)
По словам бойцов, пушка удобная и мобильная. Благодаря своим небольшим размерам артиллеристы замаскировали гаубицу и это позволяет работать при первой необходимости.
Силы обороны имеют на вооружении разнообразную артиллерию. Среди них итальянская гаубица OTO Melara Mod 56. Бойцы 1-й Президентской бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Буревій" рассказали, как эксплуатируют пушку.
По словам военных, их гаубица была произведена в 1996 году, несмотря на ее возраст гаубица работает безотказно. Ее калибр 105-мм, а благодаря небольшому размеру пушку просто замаскировать. По словам артиллеристов, это позволяет работать 24/7 при необходимости. Российским дронам сложно обнаружить OTO Melara Mod 56.
"Интенсивность очень высокая, когда начинают штурмовать, мы начинаем их разбивать еще на подходе к нашим позициям. Если они начинают прятаться по блиндажам — бьем по блиндажам. Двигаются они здесь с большой интенсивностью", — говорит наводчик "Легенда".
По словам бойцов, пока им боеприпасов хватает, но конечно хочется гораздо больше, чтобы были запасы. Потому что то, что дают, сразу используют.
"Она не засвечивает, у нее нет большой вспышки, как это бывает у больших пушек. Мы можем работать 24/7. Она не ломается. Работает как часы, стабильно — все четко", — рассказал "Легенда".
Напомним, впервые в сети показали применение OTO Melara Mod 56 еще в июне 2023 года.
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