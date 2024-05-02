"Працює як годинник": в НГУ розказали про італійську гаубицю 105-мм OTO Melara (відео)
За словами бійців, гармата зручна і мобільна. Завдяки своїм невеликим розмірам артилеристи замаскували гаубицю й це дозволяє працювати за першої потреби.
Сили оборони мають на озброєні різноманітну артилерію. Серед них італійська гаубиця OTO Melara Mod 56. Бійці 1-ї Президентської бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Буревій" розказали, як експлуатують гармату.
За словами військових, їхня гаубиця була вироблена у 1996 році, попри її вік гаубиця працює безвідмовно. Її калібр 105-мм, а завдяки невеликому розміру гармату просто замаскувати. За словами артилеристів, це дозволяє працювати 24/7 на за потреби. Російським дронам складно виявити OTO Melara Mod 56.
"Інтенсивність дуже висока, коли починають штурмувати, ми починаємо їх розбивати ще на підході до наших позицій. Якщо вони починають ховатися по бліндажах — бʼємо по бліндажах. Рухаються вони тут з великою інтенсивністю", — каже навідник "Легенда".
За словами бійців, поки їм боєприпасів вистачає, але звісно хочеться набагато більше, щоб були запаси. Бо те, що дають, одразу використовують.
"Вона не засвічує, в неї немає великого спалаху, як це буває у великих гармат. Ми можемо працювати 24/7. Вона не ламається. Працює як годинник, стабільно — все чітко", — розказав "Легенда".
Нагадаємо, вперше в мережі показали застосування OTO Melara Mod 56 ще у червні 2023 року.
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