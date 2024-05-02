"Працює як годинник": в НГУ розказали про італійську гаубицю 105-мм OTO Melara (відео)

За словами бійців, гармата зручна і мобільна. Завдяки своїм невеликим розмірам артилеристи замаскували гаубицю й це дозволяє працювати за першої потреби.

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Сили оборони мають на озброєні різноманітну артилерію. Серед них італійська гаубиця OTO Melara Mod 56. Бійці 1-ї Президентської бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Буревій" розказали, як експлуатують гармату.

За словами військових, їхня гаубиця була вироблена у 1996 році, попри її вік гаубиця працює безвідмовно. Її калібр 105-мм, а завдяки невеликому розміру гармату просто замаскувати. За словами артилеристів, це дозволяє працювати 24/7 на за потреби. Російським дронам складно виявити OTO Melara Mod 56.

"Інтенсивність дуже висока, коли починають штурмувати, ми починаємо їх розбивати ще на підході до наших позицій. Якщо вони починають ховатися по бліндажах — бʼємо по бліндажах. Рухаються вони тут з великою інтенсивністю", — каже навідник "Легенда".

Бійці кажуть, що хотіли би мати більше боєприпасів, але для роботи вистачає

За словами бійців, поки їм боєприпасів вистачає, але звісно хочеться набагато більше, щоб були запаси. Бо те, що дають, одразу використовують.

"Вона не засвічує, в неї немає великого спалаху, як це буває у великих гармат. Ми можемо працювати 24/7. Вона не ламається. Працює як годинник, стабільно — все чітко", — розказав "Легенда".

Нагадаємо, вперше в мережі показали застосування OTO Melara Mod 56 ще у червні 2023 року.

29 квітня ЗМІ писали, що Велика Британія передасть Україні додаткові САУ AS90.