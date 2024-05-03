"Было жарко": ВСУ отбили массированный штурм оккупантов под Торским (карта)

На Лиманском направлении ВС РФ 15 раз атаковали позиции украинских защитников на Луганщине и в районе населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

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В Донецкой области в районе Торского 4 десятка российских оккупантов пошли на штурм позиций ВСУ. Украинским защитникам удалось удержать позиции. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" 3 мая сообщил боец 24 ОШбр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"В направлении Торского сегодня было очень жарко, п*дары лезли в количестве 40 человек. Ожесточенный бой, но отбились, без потерь позиций", — проинформировал "Осман".

Он добавил, что вблизи Ямполовки на этом же участке фронта оккупанты провели штурмовые действия и захватили 2 позиции Сил обороны.

"Мяса как всегда дох*ра", — проинформировал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 3 мая сообщалось, что на Лиманском направлении ВС РФ15 раз атаковали позиции украинских защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

Бои в районе Торского

Напомним, что ВСУ восстановили позиции восточнее Ямполовки Донецкой области. В частности, врага удалось поразить силам 23-го отдельного стрелкового батальона и 63-й отдельной механизированной бригады.

Ранее сообщалось, что по данным OSINT-аналитиков, россияне продвинулись в районе села Урожайное. В то же время Силам обороны удалось восстановить утраченные позиции в районе Ямполовки.