"Було спекотно": ЗСУ відбили масований штурм окупантів під Торським (карта)

На Лиманському напрямку ЗС РФ 15 разів атакували позиції українських захисників на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

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На Донеччині в районі Торського 4 десятки російських окупантів пішли на штурм позицій ЗСУ. Українським захисникам вдалося втримати позиції. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" 3 травня повідомив боєць 24 ОШбр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"В напрямку Торського сьогодні було дуже спекотно, п*дари лізли в кількості 40 чоловік. Запеклий бій, але відбилися, без втрат позицій", — проінформував "Осман".

Він додав, що поблизу Ямполівки на цій же ділянці фронту окупанти провели штурмові дії і захопили 2 позиції Сил оборони.

"Мʼяса як завжди дох*ра", — проінформував він.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 травня повідомлялося, що на Лиманському напрямку ЗС РФ15 разів атакували позиції українських захисників в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

Бої в районі Торського

Нагадаємо, що ЗСУ відновили позиції східніше Ямполівки Донецької області. Зокрема, ворога вдалося уразити силам 23-го окремого стрілецького батальйону та 63-ї окремої механізованої бригади.

Раніше повідомлялося, що за даними OSINT-аналітиків, росіяни просунулися в районі села Урожайне. Водночас Силам оборони вдалося відновити втрачені позиції в районі Ямполівки.