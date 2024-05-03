Командование РФ стачивает роты в ноль: оккупанты жалуются на сопротивление ВСУ под Авдеевкой

Российский военный блогер утверждает, что продвижение оккупантов обеспечивает большое количество ФАБов. А украинские артиллеристы "хорошо стреляют" и зря не тратят боеприпасов.

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Российские оккупанты жалуются, что в районе Авдеевки их командование отдает на растерзание ВСУ роты ВС РФ. Из-за обнуления подразделения новоприбывшим оккупантам не у кого перенимать боевой опыт. Об этом в своем телеграм-канале написал один из так называемых российских военных блогеров "Vault 8. Убежище №8".

Речь идет о 114 бригаде ВС РФ.

По его словам, украинцы продолжают сопротивляться ВС РФ и на этот участок для ведения боя забросили в ночь перед штурмом почти всю пехоту батальона РФ на грузовиках.

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"Потом их вывозили обратно теми же грузовиками в течение двух недель: каждую ночь вывозили по 15 легких и стабильных раненых. Тяжелых отдельно везли "Буханки". Роты не выводятся с позиций до тех пор, пока не сточат в ноль, то есть совсем в ноль, когда остаются эвакуационные отряды, управление, и несколько счастливчиков. Даже наш комбат жаловался, мол, хотя бы человек 20 оставляли бы, чтобы был какой-то костяк. Но командованию, наверное, удобнее, чтобы совсем "в ноль" и потом месяц формировать заново", — пишет блогер.

Он добавил, что продвижение ВС РФ здесь обеспечивают ФАБы, которых у России много, а также, что Силы обороны перешли к тактике дистанционного минирования троп с дронов. Такие мины заметны для пешехода, пишет блогер, но багги и УАЗы на них рвутся постоянно.

"Командование этой бригады считает нормальным стачивание своих мотострелковых рот в ноль. Это нарушение принципа сохранения боеспособности подразделения, поскольку если в роте остается хотя бы 1/3 обстрелянных бойцов, то пополнению есть у кого учиться и консультироваться. А если роту "убить" об х*хлов полностью, то новый состав будет совсем без опыта. И потери возрастут", — жалуется блогер.

Он добавил, что подразделение теряет боеспособность при потерях 30%, а при потерях 50% считается разгромленным и требует вывода на пополнение.

"Очевидно, гнать роты в атаку до достижения 80-90% потерь является признаком не героизма и полководческого таланта... А еще чего-то", — жалуется "Vault 8. Убежище №8".

Также российский блогер выразил восхищение украинскими артиллеристами, которые "стреляют хорошо", и только по делу, и он сам в прямом эфире видел, как они "с третьего раза попали в двигавшийся ЗИЛ" на бешеной скорости.

Напомним, что 2 мая в ОСУВ "Хортица" подтвердили, что украинские военные оставили позиции в Бердичах под Авдеевкой, ведь там негде было

27 апреля аналитики DeepState сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации вывесить свой флаг в окрестностях села Бердичи Донецкой области. Они отметили, что удерживать линию соприкосновения невозможно в нынешнем виде.