Командування РФ сточує роти у нуль: окупанти скаржаться на опір ЗСУ під Авдіївкою

Російський військовий блогер стверджує, що просування окупантів забезпечує велика кількість ФАБів. А українські артилеристи "добре стріляють" і даремно не витрачають боєприпасів.

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Російські окупанти скаржаться, що в районі Авдіївки їх командування віддає на поталу ЗСУ роти ЗС РФ. Через обнулення підрозділу новоприбулим окупантам немає в кого переймати бойовий досвід. Про це в своєму телеграм-каналі написав один із так званих російських військових блогерів "Vault 8. Убежище №8".

Йдеться про 114 бригаду ЗС РФ.

За його словами, українці продовжують чинити опір ЗС РФ і на цю ділянку для ведення бою закинули в ніч перед штурмом майже всю піхоту батальйону РФ на вантажівках.

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"Потім їх вивозили назад тими ж вантажівками протягом двох тижнів: щоночі вивозили по 15 легких і стабільних поранених. Тяжких окремо везли "Буханки". Роти не виводяться з позицій доти, доки не сточать у нуль, тобто зовсім у нуль, коли залишаються евакуаційні загони, управління, та кілька щасливчиків. Навіть наш комбат скаржився, мовляв, хоча б людей 20 залишали б, щоб був якийсь кістяк. Але командуванню, напевно, зручніше, щоби зовсім "у нуль" і потім місяць формувати заново", — пише блогер.

Він додав, що просування ЗС РФ тут забезпечують ФАБи, яких у Росії багато, а також, що Сили оборон перейшли до тактики дистанційного мінування стежок із дронів. Такі міни помітні для пішохода, пише блогер, але багі та УАЗи на них рвуться постійно.

"Командування цієї бригади вважає нормальним сточування своїх мотострілкових рот у нуль. Це порушення принципу збереження боєздатності підрозділу, оскільки якщо у роті залишається хоча б 1/3 обстріляних бійців, то поповненню є в кого вчитися та консультуватися. А якщо роту "вбити" об х*хлів повністю, то новий склад буде зовсім без досвіду. І втрати зростуть", — скаржиться блогер.

Він додав, що підрозділ втрачає боєздатність при втратах 30%, а при втратах 50% вважається розгромленим і вимагає виведення на поповнення.

"Очевидно, гнати роти в атаку до досягнення 80-90% втрат є ознакою не героїзму та полководницького таланту… А ще чогось", — жаліється "Vault 8. Убежище №8".

Також російський блогер висловив захоплення українськими артилеристами, які "стріляють добре", і тільки по ділу, і він сам в прямому ефірі бачив, як вони "з третього разу поцілили ЗІЛ, який рухався" на шаленій швидкості.

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