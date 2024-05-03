Два роки тримали Авдіївку: 110-та бригада ЗСУ повернулася на фронт

Після створення бригаду одразу ж відправили ​​під Авдіївку, де її бійці обороняли центральну та північну частини міста в районі авдіївського коксохімічного заводу

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110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка повернулася на фронт після того, як була відправлена на відновлення. Про це повідомили на сторінці бригади в Фейсбук.

"110-та знову на бойових. Окупантам в пеклі вже пишуть перепустки", — йдеться в повідомленні.

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"Лінії оборони готувалися": у 110-й ОМБр розкрили деталі виходу з Авдіївки (відео)

Бійці бригади 2 роки тримали обороняли місто Авдіївка на Донеччині. Після загострення боїв у жовтні 2023 року протягом 4 місяців бригада успішно відбивала атаки ЗС РФ в районі коксохімічного заводу та села Степове. Після того, як українське командування ухвалило рішення про відхід з Авдіївки, у ніч із 16 на 17 лютого бригада разом із іншими частинами ЗСУ вийшла з міста.

Довідка: 110 бригада була сформована у березні 2022 року, невдовзі після початку вторгнення Росії в Україну. Після формування її одразу ж відправили ​​під Авдіївку, де обороняла центральну та північну частини міста в районі авдіївського коксохімічного заводу до 16 лютого 2024 року.

Нагадаємо, що після відходу ЗСУ з міста на позиції "Зеніт" залишилося шестеро поранених бійців 110 бригади ЗСУ. Командування домовилося, що окупанти їх заберуть і обміняють, але ті їх розстріляли.

За словами спікера 110-ї ОМБр Івана Секача, після виходу з Авдіївки бригада зберегла свою боєздатність і зараз набирає нових людей.