Два года держали Авдеевку: 110-я бригада ВСУ вернулась на фронт

После создания бригаду сразу же отправили под Авдеевку, где ее бойцы обороняли центральную и северную части города в районе авдеевского коксохимического завода

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110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко вернулась на фронт после того, как была отправлена на восстановление. Об этом сообщили на странице бригады в Фейсбук.

"110-я снова на боевых. Оккупантам в аду уже пишут пропуска", — говорится в сообщении.

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"Линии обороны готовились": в 110-й ОМБр раскрыли детали выхода из Авдеевки (видео)

Бойцы бригады 2 года держали обороняли город Авдеевка в Донецкой области. После обострения боев в октябре 2023 года в течение 4 месяцев бригада успешно отражала атаки ВС РФ в районе коксохимического завода и села Степное. После того, как украинское командование приняло решение об отходе из Авдеевки, в ночь с 16 на 17 февраля бригада вместе с другими частями ВСУ вышла из города.

Справка: 110 бригада была сформирована в марте 2022 года, вскоре после начала вторжения России в Украину. После формирования ее сразу же отправили под Авдеевку, где обороняла центральную и северную части города в районе авдеевского коксохимического завода до 16 февраля 2024 года.

Напомним, что после ухода ВСУ из города на позиции "Зенит" осталось шестеро раненых бойцов 110 бригады ВСУ. Командование договорилось, что оккупанты их заберут и обменяют, но те их расстреляли.

По словам спикера 110-й ОМБр Ивана Секача, после выхода из Авдеевки бригада сохранила свою боеспособность и сейчас набирает новых людей.