ВС РФ готовят новое наступление: построила ли Украина надежные оборонительные рубежи — эксперт (видео)

По словам Александра Мусиенко, проблема заключается не только в наличии рубежей, но и в необходимости их прикрывать, а это достаточно проблематично.

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В связи с вероятностью наступления российской армии в Донецкой области и имеющейся угрозой для северных областей, в Украине начали строить оборонительные укрепления. Удалось ли Украине справиться со строительством прочных оборонительных рубежей в эфире "1+1" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, стоит обратить на другую более важную проблему, чем само построение фортификационных сооружений.

"Оборонительные рубежи есть. Однако вопрос заключается в необходимости прикрывать эти оборонительные рубежи от ударов российской авиации. С этим есть проблемы, к сожалению, из-за недостатка средств. Таким образом по этим оборонительным рубежам прилетают КАБы и жизнеспособность не всех этих оборонительных рубежей продолжалась, к сожалению", — пояснил эксперт.

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Оккупанты формируют оборонные рубежи вблизи Крыма и готовятся сдавать позиции, — Минобороны

Кроме того, Мусиенко акцентировал внимание на том, что Силам обороны уже пришлось отступить от некоторых участков на Авдеевском направлении.

"Надо понимать, что участки в районе Очеретино, здесь сейчас есть определенные высоты, почему Россия наступала, дальше это все, дальше это овраги. И соответственно там обороняться довольно сложно, потому что открытые участки местности. Безусловно, для России это таким же образом усложняет задачу наступать по открытому участку, их видно, их атакуют дроны. Однако трудности заключаются в том, что открытая местность довольно такие заметная и поэтому принимаются меры для того, чтобы дублировать, там есть целая сеть комбинаций того, как сейчас создаются эти оборонительные рубежи", — заключил аналитик.

Александр Мусиенко о наступлении ВС РФ

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал оборонительные рубежи в Черниговской области. По словам главы государства, вдоль всего участка границы с Россией и Беларусью возвели сплошную полосу невзрывных препятствий, а также минные заграждения.

В то же время 28 марта стало известно, что, по данным издания Politico, Украина слишком поздно начала усиливать линии обороны. Это не позволило в 2023 году достичь успехов в контрнаступлении.