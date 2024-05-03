ЗС РФ готують новий наступ: чи побудувала Україна надійні оборонні рубежі – експерт (відео)

За словами Олександра Мусієнка, проблема полягає не тільки у наявності рубежів, а й у потребі їх прикривати, а це досить проблематично.

Related video

У зв'язку з вірогідністю наступу російської армії у Донецькій області та наявною загрозою для північних областей, в Україні почали будувати оборонні укріплення. Чи вдалося Україні впоратися з будівництвом міцних оборонних рубежів в ефірі "1+1" розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, варто звернути на іншу більш важливу проблему, ніж саму побудову фортифікаційних споруд.

"Оборонні рубежі є. Однак питання полягає у необхідності прикривати ці оборонні рубежі від ударів російської авіації. З цим є проблеми, на жаль, через нестачу засобів. Таким чином по цих оборонних рубежах прилітають КАБи і життєздатність не всіх цих оборонних рубежів тривала, на жаль", – пояснив експерт.

Важливо

Окупанти формують оборонні рубежі поблизу Криму та готуються здавати позиції, — Міноборони

Крім того, Мусієнко акцентував увагу на тому, що Силам оборони уже довелося відступити від деяких ділянок на Авдіївському напрямку.

"Треба розуміти, що ділянки в районі Очеретиного, тут зараз є певні висоти, чому Росія наступала, далі це все, далі це яри. І відповідно там оборонятися доволі складно, тому що відкриті ділянки місцевості. Безумовно, для Росії це таким же чином ускладнює задачу наступати по відкритій ділянці, їх видно, їх атакують дрони. Проте труднощі полягають у тому, що відкрита місцевість доволі такі помітна і тому вживаються заходи для того, щоби дублювати, там є ціла мережа комбінацій того, як зараз створюються ці оборонні рубежі", – зробив висновок аналітик.

Олександр Мусієнко про наступ ЗС РФ

5 квітня президент України Володимир Зеленський продемонстрував оборонні рубежі у Чернігівській області. За словами глави держави, вздовж всієї ділянки кордону з Росією та Білоруссю звели суцільну смугу невибухових перешкод, а також мінні загородження.

Водночас 28 березня стало відомо, що, за даними видання Politico, Україна занадто пізно почала посилювати лінії оборони. Це не дозволило у 2023 році досягнути успіхів у контрнаступі.