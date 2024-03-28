"Почали минулого місяця": Україна пізно взялася за посилення ліній оборони, — ЗМІ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що в регіоні почали будувати й ремонтувати укріплення лише на початку березня. Нардеп Ростислав Павленко поділився, що був розчарований матеріалами, які використовуються.

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В Україні виникли побоювання, що Сили оборони та місцева влада не покладають досить зусиль на зведення оборонних рубежів для протистояння ймовірному наступу ЗС РФ на північному та південному сході. Про це повідомили у Politico.

"Ще з минулого літа ми попереджали, що потрібно будувати оборонні укріплення в промислових масштабах, об’єднуючи відповідних міністрів і місцеві військові адміністрації, щоб швидко побудувати оборонні рубежі та зробити їх надзвичайно міцними", — розповів нардеп Ростислав Павленко.

У матеріалі йдеться, що контрнаступ ЗСУ "не виправдав сподівань" через те, що війська не змогли пробити три лінії ворожої "грізної та добре продуманої оборони". Тепер, коли не виключений наступ ЗС РФ, "наболілим питанням" є те, чи зможе Україна побудувати такі ж міцні лінії оборони.

"Нарешті їх почали будувати. Але це пізно. Це дійсно почалося минулого місяця", — зазначила нардепка та голова Комітету ВР з питань євроінтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що у регіоні розпочали "будівництво та капітальний ремонт" оборонних укріплень лише 1 березня. Коли ці роботи будуть завершені, він сказати не зміг.

"Укріплення мають комплексне призначення і складатимуться з бар’єрів, здатних зупинити броню та мінні поля", — додав Синєгубов.

Неназваний колишній старший польовий командир розповів, що також Україна не має достатньо мін для нових укріплень і достатньо особового складу для належного укомплектування.

Повідомляється, що президент Володимир Зеленський обговорював з військовим керівництвом потребу значно розширити фортифікаційні споруди ще у листопаді. Однак уряд виділив на це кошти вже у лютому.

"Зараз гроші є. Але тепер питання вкласти гроші в бетон", — зазначив Павленко.

Він поділився, що розчарований темпами будівництва та матеріалами, які використовуються.

Павленко згадав про призначення радником голови Міноборони Кирила Тимошенка, який фігурував у корупційних скандалах. Зі слів нардепа, у політиків виникли запитання, чому звільнена через "антикорупційну кампанію" людина повернулась в міністерство "в такий момент".

Депутат наголосив, що потребу оборонних укріплень зумовлює використання ЗС РФ "потужних бомб". Йдеться про ФАБи, які, зокрема, допомагали окупантам у наступі на Авдіївку в Донецькій області.

"Нам знадобляться дуже глибокі укріплення, щоб протистояти цим авіаційним керованим бомбам. Росіяни укріплюються, коли й де тільки можливо, незалежно від того, чи перебувають вони в наступі, і це здорова логіка війни", — підкреслив Павленко.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Україна отримає за чеською ініціативою більше боєприпасів, ніж планувалося. Країни ухвалили закупівлю для Сил оборони мільйона снарядів.

У Гвардії наступу відповіли, чи є передумови для наступу ЗС РФ на Харків та яка кількість особового складу була б потрібна ворогу для захоплення міста.