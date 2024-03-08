Відповідає за медіа: колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка призначено радником Умєрова, — ЗМІ

За даними журналістів, основним напрямком роботи Кирила Тимошенка в Міністерстві оборони України стане медіа та комунікації, а також координація інформаційної політики у військових структурах.

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1 березня колишнього заступника Офісу президента України Кирила Тимошенка було призначено на посаду радника міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомляє видання NV із посиланням на відповідь Міноборони України у відповідь на інформаційний запит.

Повідомляється, що Тимошенко обіймає посаду штатного радника міністра оборони згідно з відповідним наказом про призначення.

Основним напрямком роботи Тимошенко в міністерстві стане медіа та комунікації, а також координація інформаційної політики у військових структурах України на час дії воєнного стану.

Кирило Тимошенко, який має досвід у медіазабезпеченні політичних і державних кампаній понад десять років, раніше працював в Офісі президента і був заступником глави адміністрації Володимира Зеленського. Він також курував програму Велике будівництво, а після звільнення з Офісу президента був пов'язаний із командою Андрія Єрмака.

Видання зазначає, що Тимошенко працює у сфері медіазабезпечення політичних і державних кампаній уже понад десять років. З 2014 року він співпрацював із Борисом Філатовим, нинішнім мером Дніпра, та іншими представниками партії "УКРОП". Потім він приєднався до команди кандидата в президенти Володимира Зеленського. З травня 2019 року він став заступником голови ОП, і після звільнення Андрія Богдана зберіг цю посаду.

У команді Андрія Єрмака Тимошенко керував програмою "Велике будівництво" — одним із найамбітніших проєктів Зеленського до початку війни. У січні минулого року його звільнили з Офісу президента, після чого він вийшов зі сфери державної влади і перестав залучатися до громадських справ.

За час роботи в Офісі президента Тимошенко неодноразово ставав об'єктом публічних скандалів. Наприклад, він надав кільком ЗМІ підроблену "заяву про звільнення" Богдана. Після початку війни журналісти виявили, що Тимошенко користувався автомобілем Chevrolet Tahoe, наданим американцями для евакуації громадян із зони бойових дій. У грудні 2022 року ЗМІ зафіксували його за кермом чужого Porsche Taycan.

Нагадаємо, 7 березня в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Великій Британії.

Того ж дня Зеленський заявив, що колишній головнокомандувач ЗСУ, якого він призначив послом у Великій Британії, говорив, що хоче займатися дипломатичною роботою.