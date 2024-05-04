"Кроме обгоревших стен и названия ничего не осталось": зачем России оккупация Работино (видео)

Сообщается, что оккупанты получили приказ установить в селе триколор. Представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов объяснил, что Работино имеет для врага политическое значение.

Related video

ВС РФ продолжают давить на Запорожском направлении, в частности концентрируя усилия в районе села Роботино. Представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире телемарафона 4 мая объяснил, чего враг добивается.

По его словам, кроме транзитного Работино имеет для России и политическое значение. Враг стремится захватить населенные пункты, потерянные во время контрнаступления ВСУ.

"Сейчас россияне пытаются установить полный огневой контроль над остатками этого населенного пункта, потому что там, к сожалению, кроме обгоревших стен и названия ничего не осталось. Пытаются восстановить над ним контроль и дальше отбивать те позиции, которые они потеряли", — объяснил Денисов.

Роботино на карте боевых действий Фото: Deep State

Спикер напомнил, что во время контрнаступления защитников РФ потеряла больше всего населенных пунктов именно в Запорожской области. Однако в течение последних 4-5 недель динамика продвижения оккупантов там упала — благодаря грамотной и многослойной обороне.

Военный рассказал, что сейчас захватнические войска ищут какие-то "ноу-хау" для доставки своих штурмовиков на фронт, но единственные результаты — потери в технике и личном составе.

"У нас они украли тактику использования FPV-дронов и вообще различных дронов. Это говорит о том, что враг учится, делает выводы, анализирует", — подчеркнул Денисов.

По его словам, когда идет основная нагрузка на дроны с двух сторон, иногда они сцепляются между собой в воздухе. На Запорожском направлении ВС РФ ставят ставку на артиллерию, но также обстреливают и из другого вооружения, в частности танков.

"У врага есть продвижение, будем говорить объективно. Оно микроскопическое и жалкое на фоне того, сколько они ресурсов, прежде всего артиллерийских боеприпасов, "наваливают" на тот или иной участок", — отметил спикер.

Он добавил, что оккупационные войска уже не идут "широким фронтом". Захватчики сосредоточились на тех участках, которые имеют для них тактическое и логистическое значение, и пытаются захватить автомобильные дороги местного значения.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко 4 мая со ссылкой на защитников Запорожской области сообщил, что оккупанты получили задание установить в Работино свой флаг и сделать с ним фото. Он подчеркнул, что село — под контролем Украины.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что РФ собирает на своей территории примерно 120 тысяч военнослужащих. По его словам, враг готовится к новой волне наступления.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин 4 мая заявил, что наступление ВС РФ может нести "судьбоносные последствия" для Украины. Он предположил, что враг начнет давить в Харьковской области, а затем прибегнет к хитрости.