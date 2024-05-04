"Крім обгорілих стін і назви нічого не залишилось": навіщо Росії окупація Роботиного (відео)

Повідомляється, що окупанти отримали наказ встановити у селі триколор. Речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов пояснив, що Роботине має для ворога політичне значення.

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ЗС РФ продовжують тиснути на Запорізькому напрямі, зокрема концентруючи зусилля в районі села Роботине. Речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в ефірі телемарафону 4 травня пояснив, чого ворог добивається.

З його слів, окрім транзитного Роботине має для Росії й політичне значення. Ворог прагне захопити населені пункти, втрачені під час контрнаступу ЗСУ.

"Зараз росіяни намагаються встановити повний вогневий контроль над залишками цього населеного пункту, тому що там, на жаль, крім обгорілих стін і назви нічого не залишилось. Намагаються відновити над ним контроль і далі відбивати ті позиції, які вони втратили", — пояснив Денисов.

Роботине на мапі бойових дій Фото: Deep State

Речник нагадав, що під час контрнаступу захисників РФ втратила найбільше населених пунктів саме у Запорізькій області. Однак протягом останніх 4-5 тижнів динаміка просування окупантів там впала — завдяки грамотній і багатошаровій обороні.

Військовий розповів, що нині загарбницькі війська шукають якісь "ноу-хау" для доставлення своїх штурмовиків на фронт, але єдині результати — втрати у техніці й особовому складі.

"В нас вони вкрали тактику використання FPV-дронів та й взагалі різноманітних дронів. Це говорить про те, що ворог вчиться, робить висновки, аналізує", — підкреслив Денисов.

З його слів, коли йде основне навантаження на дрони з двох сторін, іноді вони зчіпляються між собою у повітрі. На Запорізькому напрямі ЗС РФ ставлять ставку на артилерію, але також обстрілюють й з іншого озброєння, зокрема танків.

"У ворога є просування, будемо казати об’єктивно. Воно мікроскопічне і жалюгідне на фоні того, скільки вони ресурсів, насамперед артилерійських боєприпасів, "навалюють" на ту чи іншу ділянку", — зазначив речник.

Він додав, що окупаційні війська вже не йдуть "широким фронтом". Загарбники зосередились на тих ділянках, які мають для них тактичне й логістичне значення, та намагаються захопити автомобільні шляхи місцевого значення.

Український журналіст Андрій Цаплієнко 4 травня з посиланням на оборонців Запорізької області повідомив, що окупанти отримали завдання встановити у Роботиному свій прапор та зробити з ним фото. Він підкреслив, що село — під контролем України.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що РФ збирає на своїй території приблизно 120 тисяч військовослужбовців. З його слів, ворог готується до нової хвилі наступу.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін 4 травня заявив, що наступ ЗС РФ може нести "доленосні наслідки" для України. Він припустив, що ворог почне тиснути у Харківській області, а потім вдасться до хитрощів.