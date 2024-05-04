Людей с нарко- и алкозависимостью могут набирать в ВСУ: где они будут служить (видео)

Лицам с разными видами зависимостей позволят служить не в боевых подразделениях. После прохождения медкомиссии им предложат тыловые должности, рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

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Лица с разными видами зависимостей, к примеру, от алкоголя и наркотиков, попадают под мобилизацию. Их могут признать годными к армейской службе, рассказал в эфире канала "Киев24" исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

Алко- и наркозависимые могут служить в формированиях, которые не являются боевыми подразделениями. В частности, это тыловые должности: обеспечение логистической и медицинской помощи.

Концепция такой идеи заключается в том, чтобы переформулировать все категории заболеваний по стандартам международного классификатора болезней, добавил Павличенко.

Отметим, что Павличенко говорит о приказе Минобороны №402, который регламентирует работу военно-врачебных комиссий. Документ начал действовать с 4 мая, он предполагает отмену формулировки "ограниченно годен" к службе в условиях военного положения.

Данный пункт заменили в такой редакции: "пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, военных вузах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны".

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные медкомиссиями ранее как "ограниченно годные", должны снова проходить ВВК. Для этого им дается 9 месяцев — до 4 февраля 2025 года.

Напомним, суд в Днепре приговорил блогера к тюремному сроку за то, что он снимал на видео работу сотрудников ТЦК. Прокуроры посчитали, что обвиняемый распространял кадры передвижения военных ВСУ.

Некоторым военнообязанным украинцам Кабмин продлил срок отсрочки от мобилизации. Меры касаются работников железной дороги.