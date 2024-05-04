Людей із нарко- та алкозалежністю можуть набирати до ЗСУ: де вони служитимуть (відео)

Особам із різними видами залежностей дозволять служити не в бойових підрозділах. Після проходження медкомісії їм запропонують тилові посади, розповів виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко.

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Особи з різними видами залежностей, наприклад, від алкоголю і наркотиків, підпадають під мобілізацію. Їх можуть визнати придатними до армійської служби, розповів в ефірі каналу "Київ24" виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

Алко- та наркозалежні можуть служити у формуваннях, які не є бойовими підрозділами. Зокрема, це тилові посади: забезпечення логістичної та медичної допомоги.

Концепція такої ідеї полягає в тому, щоб переформулювати всі категорії захворювань за стандартами міжнародного класифікатора хвороб, додав Павліченко.

Зазначимо, що Павліченко говорить про наказ Міноборони №402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій. Документ почав діяти з 4 травня, він передбачає скасування формулювання "обмежено придатний" до служби в умовах воєнного стану.

Цей пункт замінили в такій редакції: "придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, військових вишах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони".

Чоловіки віком від 18 до 60 років, визнані медкомісіями раніше як "обмежено придатні", мають знову проходити ВВК. Для цього їм дається 9 місяців — до 4 лютого 2025 року.

Нагадаємо, суд у Дніпрі засудив блогера до тюремного терміну за те, що він знімав на відео роботу співробітників ТЦК. Прокурори вважали, що обвинувачений поширював кадри пересування військових ЗСУ.

Деяким військовозобов'язаним українцям Кабмін продовжив термін відстрочки від мобілізації. Заходи стосуються працівників залізниці.