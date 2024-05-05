ВС РФ ночью 5 мая атаковали Украину "Шахедами": силы ПВО уничтожили почти все вражеские цели

Российские оккупанты в ночь на 5 мая применили для обстрелов 24 дрона-камикадзе, из которых защитники уничтожили 23.

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В ночь на 5 мая российские оккупанты для очередного обстрела по Украине запустили более 20 дронов-камикадзе "Шахед". Защитникам неба удалось уничтожить почти все вражеские цели. Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба ВСУ.

По данным представителей военного командования, россияне для атаки этой ночью использовали 24 ударных беспилотника.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены", — проинформировали в Генштабе.

Подробности боевой работы ПВО

Между тем в Воздушных силах отметили, что украинские военные уничтожали вражеские беспилотники в трех областях: Днепропетровской, Херсонской и Харьковской.

Командующий Воздушных Сил генерал-майор Николай Олещук сообщил, что враг запустил с северного и южного направлений 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Пуски были осуществлены из Курской области (РФ) и мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

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"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — отмечается в заявлении генерала.

Ночной обстрел "Шахедами"

Вечером 4 мая в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. По данным командования Воздушных сил, в части регионов были зафиксированы ударные дроны-камикадзе.

Тем временем в Харькове примерно в половине первого ночи 5 мая раздались взрывы из-за атаки "Шахедами". Один из дронов попал по частному сектору Основенского района города. Из-за обстрела вспыхнули 3 частных дома. Местные СМИ сообщили о ранении одного мужчины.

4 мая стало известно о четырех обстрелах российской армией Харькова. Городской голова Игорь Терехов отмечал, что враг применил различные средства поражения. Удар ВС РФ был направлен на промышленное предприятие в Индустриальном районе Харькова.

Также Фокус писал, что в России намерены модифицировать беспилотные летательные аппараты Shahed, оборудовав их камерой и 4G-модемом.