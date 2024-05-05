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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Ночная атака ВС РФ 5 мая: дроны повредили инфраструктуру в ряде областей (фото)

дроны-камикадзе, удар дронами-камикадзе, последствия атаки шахедами
Фото: Харьковская областная прокуратура | Атака шахедов

В Днепропетровской области обломки БПЛА повредили ряд объектов инфраструктуры, в том числе критическую. На месте инцидента возникли пожары.

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Российская армия в ночь на 5 мая атаковала Украину "Шахедами". В частности вражеские дроны были направлены на Днепропетровскую область, где захватчики атаковали инфраструктурные объекты. Об этом идет речь в сообщении Днепропетровской ОВА.

Известно, что в целом оккупанты запустили 24 дрона-камикадзе. По результатам мощной боевой работы силы ПВО уничтожили почти все вражеские цели.

Атака БПЛА на Днепропетровщине: последствия

Силы противовоздушной обороны атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область. Защитники неба уничтожили 12 вражеских целей. В частности:

  • 10 дроинов-камикадзе сбили в Днепровском районе;
  • 1 — в Криворожском районе;
  • 1 — в Никопольском районе.

По данным Днепропетровской ОГА, в результате падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты — возникли несколько пожаров по разным адресам. Кроме того известно о повреждении многоэтажки.

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На территории Слобожанской громады разбиты две машины, задело и магазин. Еще с вечера 4 мая оккупанты терроризировали и Никопольщину. 5 раз захватчики применили ударные дроны различных типов, а еще дважды — обстреляли из тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждения получили два предприятия, рекреационный объект и частный дом. К счастью, пострадавших от обстрелов нет.

"В Днепре в результате атаки дронами-камикадзе повреждена инфраструктура, возникли пожары. У кого-то еще есть сомнения относительно любви "старшего брата", "единый народ", "единая церковь"?, — написал глава ОВА Сергей Лысак.

Атака шахедами по Днепропетровской области Fullscreen
Атака шахедами по Днепропетровской области
Атака шахедами по Днепропетровской области Fullscreen
Атака шахедами по Днепропетровской области
Атака шахедами по Днепропетровской области Fullscreen
Атака шахедами по Днепропетровской области
Атака шахедами по Днепропетровской области Fullscreen
Атака шахедами по Днепропетровской области

Харьковщина пострадала из-за атаки "Шахедами"

Российские войска в ночь на 5 мая также атаковали Харьковскую область. Так, в 23:37 в Воздушных силах предупредили о вероятности угрозы применения оккупантами ударных беспилотников, а уже после полуночи в Харькове прозвучал ряд мощных взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под удар оккупантов попал Основянский район. К тому же пострадали и частные дома, в которых вспыхнули пожары.

Также известно, что в Харькове уже шесть человек пострадали из-за российской атаки дронами. Среди раненых 8-летняя девочка. Обстрел ВС РФ привел к повреждению по меньшей мере восьми жилых домов, а также хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

По состоянию на утро в ГСЧС добавили, что пожары вспыхнули по двум адресам. Горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль общей площадью около 200 квадратных метров.

19 января стало известно, что китайцы продавали поддельный дрон Shahed-136 на Alibaba с, на котором была пометка "предназначено для Украины".

Также Фокус писал, что РФ продает за $1,4 млн Shahed, который будет осуществлять поиск беспилотников и систем ПВО.