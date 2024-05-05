Ночная атака ВС РФ 5 мая: дроны повредили инфраструктуру в ряде областей (фото)

В Днепропетровской области обломки БПЛА повредили ряд объектов инфраструктуры, в том числе критическую. На месте инцидента возникли пожары.

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Российская армия в ночь на 5 мая атаковала Украину "Шахедами". В частности вражеские дроны были направлены на Днепропетровскую область, где захватчики атаковали инфраструктурные объекты. Об этом идет речь в сообщении Днепропетровской ОВА.

Известно, что в целом оккупанты запустили 24 дрона-камикадзе. По результатам мощной боевой работы силы ПВО уничтожили почти все вражеские цели.

Атака БПЛА на Днепропетровщине: последствия

Силы противовоздушной обороны атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область. Защитники неба уничтожили 12 вражеских целей. В частности:

10 дроинов-камикадзе сбили в Днепровском районе;

1 — в Криворожском районе;

1 — в Никопольском районе.

По данным Днепропетровской ОГА, в результате падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты — возникли несколько пожаров по разным адресам. Кроме того известно о повреждении многоэтажки.

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Более 800 в месяц: РФ готовится запускать тяжелые "Шахеды" с камерами и 4G, – СМИ

На территории Слобожанской громады разбиты две машины, задело и магазин. Еще с вечера 4 мая оккупанты терроризировали и Никопольщину. 5 раз захватчики применили ударные дроны различных типов, а еще дважды — обстреляли из тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждения получили два предприятия, рекреационный объект и частный дом. К счастью, пострадавших от обстрелов нет.

"В Днепре в результате атаки дронами-камикадзе повреждена инфраструктура, возникли пожары. У кого-то еще есть сомнения относительно любви "старшего брата", "единый народ", "единая церковь"?, — написал глава ОВА Сергей Лысак.

Атака шахедами по Днепропетровской области

Атака шахедами по Днепропетровской области

Атака шахедами по Днепропетровской области

Атака шахедами по Днепропетровской области

Харьковщина пострадала из-за атаки "Шахедами"

Российские войска в ночь на 5 мая также атаковали Харьковскую область. Так, в 23:37 в Воздушных силах предупредили о вероятности угрозы применения оккупантами ударных беспилотников, а уже после полуночи в Харькове прозвучал ряд мощных взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под удар оккупантов попал Основянский район. К тому же пострадали и частные дома, в которых вспыхнули пожары.

Также известно, что в Харькове уже шесть человек пострадали из-за российской атаки дронами. Среди раненых 8-летняя девочка. Обстрел ВС РФ привел к повреждению по меньшей мере восьми жилых домов, а также хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

По состоянию на утро в ГСЧС добавили, что пожары вспыхнули по двум адресам. Горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль общей площадью около 200 квадратных метров.

19 января стало известно, что китайцы продавали поддельный дрон Shahed-136 на Alibaba с, на котором была пометка "предназначено для Украины".

Также Фокус писал, что РФ продает за $1,4 млн Shahed, который будет осуществлять поиск беспилотников и систем ПВО.