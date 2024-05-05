Применили "Смерч": россияне нанесли удар по Славянской ТЭС ракетами (фото)

Оккупанты обстреляли сооружения Славянской ТЭС Донбассэнерго, повредив территорию объекта.

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Российские оккупанты нанесли удар по территории Славянской ТЭС ракетами из реактивной системы залпового огня "Смерч". Владимир Проскунин, заместитель начальника николаевской МВА, сообщил подробности изданию "Суспільне Донбас".

Атака произошла 5 мая в первой половине дня в 10:35. Оккупанты обстреляли сооружения Славянской ТЭС Донбассэнерго.

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"Поврежден ряд объектов на территории станции", — рассказал Владимир Проскунин.

Чиновник добавил, что российские захватчики решили атаковать четырьмя кассетными ракетами из РСЗО "Смерч" и одной фугасной. В результате обстрела пострадавших не было.

Фото: Володимир Проскунін

Славянская ТЭС

Славянская теплоэлектростанция строилась с 1951 года. Ее внесли в перечень особо важных объектов электроэнергетики Украины 28 июля 2003 года.

В 2014 году электростанция оказалась в зоне боевых действий. 2-4 июля 2014 года на СлавТЭС были повреждены производственные помещения и оборудование электростанции.

В связи с эвакуацией и с целью сохранения жизни и здоровья персонала станции 28 мая 2022 года решено остановить работу Славянской ТЭС. Утром 17 сентября того же года российские военные обстреляли территорию станции. В результате атаки повреждено оборудование. Пожар, который произошел, удалось ликвидировать. В городе Николаевка в связи с обстрелами начались перебои с водоснабжением.

Напомним, 15 апреля войска РФ обстреляли Северск в Донецкой области. В результате атаки стали четверо мужчин. Еще одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы в Очеретино. В Донецкой ОГА призвали местных жителей к эвакуации.