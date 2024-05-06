Военные будут выбивать россиян: в ВСУ высказались о возможных переговорах с РФ

Председатель Совета резервистов Иван Тимочко считает, что вместе с уничтожением оккупантов дипломаты будут проводить свою работу. Важную роль будет играть взаимодействие всех органов власти.

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Эффективность потенциальных переговоров между Украиной и Россией во второй половине 2025 года, о которых ранее говорили представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий и советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, станет возможной только в случае эффективных наступательных действий ВСУ. Об этом в комментарии 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отметил, что сейчас создаются международные объединения, которые готовы вести переговоры. Для Украины это положительный момент, поскольку на законодательном уровне наша страна не может вести прямых переговоров с РФ.

Также Иван Тимочко убежден, что военные будут выбивать врага с украинской территории, в то время, как переговоры будут вести дипломаты. Нужно сделать акцент на сотрудничестве всех органов власти. Если каждый из них будет эффективно выполнять свои полномочия и функции, это станет залогом успешного наступления и переговоров.

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"Цель наступления — освобождение территорий, побуждение врага к переговорам на наших условиях, влияние на международных лидеров и политиков для формирования союзников. Нечего стесняться того, что наши международники и военные говорят, что без помощи союзников нам будет очень трудно",- отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Вместе с этим Тимочко убежден, что несмотря на то, какие будут переговоры, их окончательная сила влияния будет зависеть от успехов армии.

5 мая сообщалось, что, по мнению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Китай мог бы заставить российского президента Владимира Путина прекратить полномасштабную войну против Украины. Однако пока нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о готовности Пекина пойти нас такой шаг.

В свою очередь Фокус писал, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что якобы"не с кем разговаривать" о завершении войны в Украине. Также дипломат раскритиковал проведение "Глобального саммита мира" 15–16 июня в Швейцарии.