Три ключевые проблемы: почему Украина не производит достаточно боеприпасов

По словам министра Александра Камышина, в Украине будет оставаться зависимость от поставок западных боеприпасов, сколько бы ни производила снарядов украинская промышленность.

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В Брюсселе открывается Форум оборонной промышленности ЕС-Украина. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал "Укринформу", почему Украина не производит достаточного количества боеприпасов для нужд ВСУ.

По словам Камышина, Украина начала производить артиллерийские боеприпасы, но их никогда не производили в достаточных объемах. Поэтому зависимость от поставок стран Запада будет сохраняться, сколько бы ни производила украинская промышленность.

"Наша потребность больше, чем оборонные способности всех стран свободного мира вместе. Поэтому мы не говорим сейчас об обеспечении полной потребности наших Сил обороны — она очень велика. Мы говорим о том, что мы стали весомым вкладом в такое (обеспечение) Сил обороны", — заявил Камышин.

Он также добавил, что украинская промышленность имеет три больших вызова:

финансирование;

постоянные обстрелы оккупантов;

глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха.

Все остальные сложности, по словам Камышина, удалось преодолеть. Сейчас украинская оборона меняется и трансформируется. Это является важным элементом для прозрачности Украины в отношениях с европейскими партнерами, чтобы их средства начали заходить в украинскую оборонную промышленность.

Всего на форуме оборонной промышленности ЕС-Украина будет более 350 участников включая представителей правительств и бизнеса.

Напомним, 25 апреля в Минобороны Украины назвали, какие боеприпасы необходимы для сдерживания российского наступления.

24 апреля стало известно, что Украина впервые могла получить от США дальнобойные ракеты ATACMS.