В Минобороны рассказали, какие боеприпасы необходимы для сдерживания наступления ВС РФ

По словам представителя ведомства Дмитрия Лазуткина, их нехватка "очень и очень ощущается" как на поле боя, так и вблизи линии соприкосновения.

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Чтобы остановить наступление российских оккупантов на фронте, Вооруженным силам Украины нужно достаточное количество 105 и 155 мм снарядов. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По словам представителя ведомства, нехватка этого вооружения "очень и очень ощущается" как на поле боя, так и у линии соприкосновения.

"Наши защитники умеют ими пользоваться, умеют метко уничтожать врага, нанося ему огромные потери. И именно это позволит нам в конце концов иметь такие результаты, которых, к сожалению, этих полгода не было без американской помощи на поле боя", — подчеркнул он.

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Лазуткин выразил уверенность, что предоставленная Соединенными Штатами помощь повлияет на ситуацию на фронте. Военный соглашается, что о кардинальном изменении ситуации на фронте речь не идет, однако есть все основания говорить о возможности остановки врага.

"И теперь наши военные смогут иметь именно тот боекомплект, который им крайне необходим", — сказал Лазуткин.

24 апреля стало известно, что Украина впервые могла получить от США дальнобойные ракеты ATACMS. Официально об этом сообщалось 23 апреля после завершения телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

К тому же эксперты Института изучения войны считают, что ВСУ с помощью дальнобойных ракет ATACMS смогут ухудшить российскую логистику, а также поставить под угрозу аэродромы оккупантов в тылу.