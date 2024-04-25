В Міноборони розповіли, які боєприпаси необхідні для стримування наступу ЗС РФ
За словами речника відомства Дмитра Лазуткіна, їхня нестача "дуже й дуже відчувається" як на полі бою, так і поблизу лінії зіткнення.
Аби зупинити наступ російських окупантів на фронті, Збройним силам України потрібна достатня кількість 105 та 155 мм снарядів. Про це в етері телемарафону заявив прессекретар Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
За словами представника відомства, нестача цього озброєння "дуже й дуже відчувається" як на полі бою, так і біля лінії зіткнення.
"Наші захисники вміють ними користуватися, вміють влучно нищити ворога, завдаючи йому величезних втрат. І саме це дозволить нам врешті-решт мати такі результати, яких, на жаль, цих пів року не було без американської допомоги на полі бою", — підкреслив він.Важливо
Лазуткін висловив впевненість, що надана Сполученими Штатами допомога вплине на ситуацію на фронті. Військовий погоджується, що про кардинальну зміну ситуації на фронті мова не йде, проте є всі підстави говорити про можливість зупинки ворога.
"І тепер наші військові зможуть мати саме той боєкомплект, який їм вкрай необхідний", — сказав Лазуткін.
24 квітня стало відомо, що Україна вперше могла отримати від США далекобійні ракети ATACMS. Офіційно про це повідомлялося 23 квітня після завершення телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом.
До того ж експерти Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ за допомогою далекобійних ракет ATACMS зможуть погіршити російську логістику, а також поставити під загрозу аеродроми окупантів у тилу.