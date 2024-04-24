Сложная задача с мыслью о 2025 году: как будут тратить выделенные 60 млрд долларов Украине

США скоро выделят первый пакет помощи, который по сообщениям СМИ, будет содержать дальнобойную версию ракет ATACMS и боеприпасы для различных систем.

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Сенат и Конгресс одобрили выделение Украине помощи на 2024 финансовый год. Он предусматривает выделение 60,8 млрд долларов. В Defense One проанализировали, как будут расходоваться средства.

Украина оказалась перед сложным выбором, как лучше всего распределить средства, за которые проголосовали законодатели. Российские войска имеют достижения на поле боя, но долгосрочная поддержка США остается под вопросом. Помощь Украине предусматривает:

20 млрд — пополнение арсенала американской армии вместо переданной Украине;

14 млрд — приобретение Украиной оружия и оборудования у американских компаний;

15 млрд — поддержка США, в том числе обучение военных, обмен разведданными, увеличение присутствия в Восточной Европе и тому подобное;

8 млрд — прямая финансовая помощь Украине;

3,2 млрд — на экономическое развитие, укрепление воздушной обороны в Украине и соседних странах.

Ожидается, что уже совсем скоро Украине анонсируют первый пакет помощи на 1 млрд долларов. Он будет сосредотачиваться на 155-мм боеприпасах, других калибрах и на ракетах ATACMS дальностью 300 км.

Вместе с тем Украина имеет два важных вопроса:

в краткосрочной перспективе отразить наступление ВС РФ;

в более долгосрочной перспективе — сколько из средств пойдет на 2025 год.

Значительное количество средств может "съесть" пополнение запасов зенитных ракет, потому что для Patriot стоимость одной может доходить до 4 млн долларов. Поэтому Украине надо передавать и ЗРК NASAMS со стоимостью ракеты 1,3 млн долларов и развивать проект FrankenSAM, который переоборудует советское оружие под западные образцы.

Также автор считает, что Украина будет получать оружие, которое оказалось очень эффективным, например БПЛА AeroVironment, авиацию или другую технику.

Напомним, в ISW прогнозируют, что РФ усилит обстрелы в ближайшие недели пока еще не поступила помощь из США.

В СМИ писали, что США используют Project Maven для помощи ВСУ.