Leopard 1 в ВСУ: стало известно, сколько танков поступили Украине

Дания и Германия должны были передать Украине около 110 танков Leopard 1, но по состоянию на конец 2023 года было публично известно о поставках только 30 из них.

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Германия и Дания вместе с другими странами обязались передать Украине более 100 танков Leopard 1. Немецкое издание WirtschaftsWoche узнало, сколько машин получено украинской армией.

Журналисты подали запросы в Министерство обороны стран и оборонные компании. Вместе они пообещали Украине более 100 танков Leopard 1, но по данным датских журналистов до конца года ВСУ получили только 30 машин. Были сложности с организацией ремонта техники, которая уже выведена с вооружения европейских стран.

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Однако запросы министерств и в оборонные компании показали, что немецкая промышленность все же смогла выполнить согласованные контрактом поставки Leopard 1. В компании FFG заявили, что из 110 обещанных в феврале 2023 года танков, было отремонтировано более половины. К тому же еще около 30 танков прошли полную модернизацию, что делает общее количество Leopard 1 в ВСУ около 90 единиц.

Вероятно, остальные 20 танков поступят в Украину до конца июня, сообщили источники. Затем до конца второго полугодия будут поставлены еще 25 Leopard 1. Общее количество танков должно составлять 135 танков. Ранее в Дании планировали оснастить два танковых батальона или примерно 80 машин. Leopard 1 имеет плохое бронирование, но точную пушку и хорошую оптику.

Напомним, 5 марта СМИ написали, что Украина получила редкие HESH-снаряды для Leopard 1.

13 декабря украинские танкисты рассказали, в чем разница между Т-64 и Leopard 1.