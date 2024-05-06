"Враг планирует и готовится": ВС РФ нацелены атаковать энергетику Украины, — Евлаш (видео)

По словам спикера Воздушных сил, никто не знает про стратегический замысел противника, однако, с большой вероятностью, сейчас россияне анализируют прошлые атаки по инфраструктуре.

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Российские оккупанты намерены дальше продолжать тактику террора и с большой вероятностью могут готовить обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Такое мнение озвучил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, противник готовится к следующей массированной атаке по Украине и под удар может попасть энергетика. Это и есть причина, по которой последние несколько жней наблюдается относительное затишье со стороны ВС РФ.

"Вероятнее всего, что враг планирует и готовится к проведению последующих атак. Мы не можем знать наверняка их стратегический замысел. Однако вероятнее всего, что сейчас противник сейчас анализирует результаты, которые он нанес в последние месяцы по нашей энергетике", — заявил Илья Евлаш.

Отдельно спикер Воздушных сил добавил, что противник может считать, что определенные цели ему удалось достигнуть. В то же время, чтобы проводить атаки чаще, ему приходится накапливать ракеты.

В то же время, серьезной проблемой являются управляемые авиабомбы, которые регулярно бьют по мирным городам и позициям украинских защитников на фронте.

"Он (враг, — ред.) не может использовать все под ноль. В частности, должен оставаться какой-то стратегический запас. Поэтому мы видим сейчас такое несколько затишье. Перед тем мы видели определенным образом неиспользование беспилотников типа "Шахед", — подытожил Илья Евлаш.

Напомним, 5 мая сообщалось, что из-за атак россиян украинская энергетика понесла убытки на более 1 млрд долларов, о чем заявлял министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, ситуация является достаточно сложной, однако благоприятные погодные условия позволяют балансировать энергосистему мощностями ВИЭ.