РФ хочет мобилизовать более 150 тыс. в оккупированных районах Запорожской области, — ОВА (видео)

По словам главы администрации Ивана Федорова, враг уже создал соответствующую мобилизационную инфраструктуру на оккупированных территориях: на каждом предприятии организованы так называемые призывные столы, где ведется воинский учет; созданы и открыты военкоматы, призывные пункты.

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Российские оккупанты на временно захваченных территориях Запорожской области хотят мобилизовать на российско-украинскую войну более 150 тысяч мужчин призывного возраста. Об этом сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Как отметил руководитель областной военной администрации, именно за счет призыва на временно оккупированных территориях российские агрессоры хотят пополнить потребность в "пушечном мясе", хотя их лидер Владимир Путин обещал, что мобилизации и призыва на так называемых новых территориях не предвидится в течение ближайших пяти лет.

Федоров акцентировал на том, что в зоне риска — более 150 тысяч жителей региона, особенно в возрасте от 18 до 30 лет. И это, как он считает, только первая волна такой мобилизации.

Глава Запорожской ОВА рассказал, что враг уже создал соответствующую мобилизационную инфраструктуру на оккупированных территориях: на каждом предприятии организованы так называемые призывные столы, где ведется воинский учет; созданы и открыты военкоматы, призывные пункты. Отвечают за это все, по словам Федорова, непосредственно гауляйтеры Путина, в частности коллаборационист Евгений Балицкий, который уже некоторое время терроризирует и население, и руководителей предприятий.

Кроме того, как объясняет глава администрации, под эту мобилизацию попадают мужчины, которых Россия привезла на оккупированные территории, в частности в Бердянск, Мелитополь, Энергодар, для замещения украинских граждан, 50% которых в целом выехала из этих районов. Это тоже мобилизационный ресурс российских оккупантов, который агрессоры собираются призывать на военную службу с апреля по июль этого года.

Напомним, что именно британская разведка одной из первых сообщила о первой волне мобилизации на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Запорожской области.

"Указ о мобилизации является частью широкой кампании российских властей на временно оккупированных территориях, направленной на принуждение населения принять российское управление. Кремль продолжает проводить неустанную политику русификации на временно оккупированных землях", — утверждает Министерство обороны Британии.

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Напомним, 5 мая Фокус сообщал, что Россия готовит диверсии в Европе. Сотрудники спецслужб отмечают, что Россия уже начала активно готовить тайные взрывы, поджоги и порчу инфраструктуры в европейских странах.

Кроме того, Фокус в этот день писал, что согласно исследованию аналитического центра Robert Lansing Institute российские спецслужбы могут готовить теракт на территории Беларуси, чтобы обвинить в этом полк Калиновского.