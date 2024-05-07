Когда украинские пилоты закончат обучение на F-16: в Воздушных силах рассказали детали

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш уверяет, что процесс обучения украинских инженеров и пилотов происходит постоянно.

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Украина ожидает как можно скорее прибытия многоцелевых истребителей F-16. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

Среди прочего у него поинтересовались, когда уже будут подготовлены первые пилоты учитывая намерения Дании передать Украине первые истребители F-16 летом, а Нидерланды — осенью.

"Наши пилоты вместе с инженерами продолжают постоянную подготовку. Этот процесс непрерывный. Как только одна группа завершает обучение, сразу она переходит на следующий этап", — пояснил Евлаш.

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В то же время спикер отметил, что существует три этапа в подготовке наших пилотов. В рамках первого этапа происходит изучение языка и наземная подготовка. Далее идет промежуточный этап. Он предусматривает летную подготовку на легкомоторных самолетах. В рамках третьего этапа происходит непосредственное обучение на многоцелевых самолетах F-16.

"Поэтому, этот процесс не останавливается. Мы используем все слоты, которые нам предоставили страны-партнеры, участники воздушной коалиции. И мы ждем F-16 как можно быстрее, как и все украинцы", — отметил Евлаш.

По его словам, благодаря истребителям F-16 Украина сможет защищать воздушное пространство и наносить мощные удары по противнику на временно оккупированных территориях

6 мая стало известно, что в России начали угрожать Украине из-за поставок истребителей F-16. Там предупредили, что будут рассматривать появление этих самолетов как наличие носителей ядерного оружия.

Также Фокус писал, что полковник запаса ВСУ, военный эксперт Валерий Черник рассказал о самой большой сложности в поставке Украине истребителей F-16. В частности в США опасаются, что самолеты могут получить слишком серьезные повреждения.