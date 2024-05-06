Россия будет рассматривать любые F-16 в Украине как носители ядерного оружия, — МИД РФ

По данным российского дипломатического ведомства, помощь Киеву со стороны Запада является провокацией. Москва не может игнорировать этот факт, ведь это угрожает ее безопасности.

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Украина продолжает ожидать, когда начнутся поставки западных истребителей F-16, а в России сделали новое заявление о том, какую угрозу якобы будут нести эти самолеты. Текст опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Москва, как отмечается, не может игнорировать факт будущих поставок оружия и техники в Украину, поэтому намерена воспринимать западные истребители F-16 в качестве носителей ядерного оружия вне зависимости от их модификации.

"Данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного. Самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых "совместных ядерных миссиях" НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия", — говорится в сообщении.

В МИД РФ сделали новое заявление о поставках F-16 Украине Фото: Скриншот

Кроме того, в дипломатическом ведомстве России добавили, что этот шаг со стороны НАТО и США в Москве намерены рассматривать в качестве целенаправленной провокации.

"Констатируем, что агрессивное стремление стран НАТО подорвать безопасность Российской Федерации набирает обороты. В связи с этим хотели бы напомнить, что гарантированная защита суверенитета и территориальной целостности нашей страны является наивысшим приоритетом российской политики в области военной безопасности, включая аспект ядерного сдерживания", — подытожили в МИД РФ.

В МИД РФ сделали новое заявление о поставках F-16 Украине Фото: Скриншот

Напомним, 3 мая сообщалось, что для Воздушных сил ВСУ в самолеты F-16 интегрируют авиабомбы AASM, о чем заявили во Франции. Уже проводится значительная работа, как пояснил президент Комиссии по вопросам обороны и вооруженных сил Франции Томас Гасиллуд, по адаптации бомб AASM Hammer к этим истребителям.

2 мая сообщалось, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш уточнил слова о поставках F-16 "после Пасхи". По его словам, украинцам нужно набраться больше терпения, ведь даже после официальной новости о том, что самолеты уже в Украине, они не начнут выполнять боевые задачи в тот же день.