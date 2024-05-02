"Не можем разглашать": Евлаш уточнил слова о поставках F-16 "после Пасхи" (видео)

По словам спикера Воздушных сил, украинцам нужно набраться больше терпения, ведь даже после официальной новости о том, что самолеты уже в Украине, они не начнут выполнять боевые задачи в тот же день.

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Украина продолжает ждать, когда прибудут современные западные истребители F-16. Об этом официально оповестят население лишь после того, как они уже будут на наших аэродромах, говорит спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, украинцам нужно набраться терпения касательно поставок боевой авиации. Днем ранее в Воздушных силах рассказали, что предварительно самолеты появятся после Пасхи, а теперь уточнили данное заявление.

"Мы все ждем, чтобы как можно быстрее в воздушном пространстве Украины появились F-16. Однако мы не можем разглашать точную дату, когда именно они появятся. Да, уже в публичном пространстве есть ряд информации, что они якобы появятся в июне. Однако мы ждем уже непосредственно официально, когда они зайдут, и только тогда мы сможем сообщить в рамках доступного, что эти самолеты уже находятся на вооружении в Воздушных силах", — заявил Илья Евлаш.

Отдельно представитель Воздушных сил добавил, что гражданам необходимо быть еще терпеливее, ведь даже после официального сообщения о том, что истребители F-16 уже в Украине, не стоит ждать, что в первый же день будет боевой вылет. Сначала военным нужно будет проанализировать оперативную обстановку вокруг.

"К тому же еще готовится сейчас наша инфраструктура, чтобы принять эти самолеты, поставить их на правильное обслуживание. И, конечно, это ряд различных смежных мер, которые необходимо предпринять, чтобы эти самолеты могли эффективно выполнять свои поставленные задачи", — подытожил Илья Евлаш.

Напомним, 1 мая сообщалось, что в Воздушных силах рассказали, когда F-16 появятся в Украине. По словам спикера ведомства Ильи Евлаша, ответственность за поставки военной техники лежит на военно-политическом руководстве. Ориентировочно самолеты должны прибыть после Пасхи.