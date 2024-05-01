"Мы ждем": в Воздушных силах рассказали, когда F-16 появятся в Украине (видео)

По словам спикера командования Ильи Евлаша, ответственность за поставки военной техники лежит на военно-политическом руководстве.

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Командование Воздушных силах сообщило ориентировочные сроки появления в Украине F-16. Истребители западного образца прибудут "после Пасхи". Об этом сообщил спикер Илья Евлаш в комментарии "Новини.LIVE".

Он напомнил, что "уже несколько раз эта дата менялась". "Поэтому мы ждем. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки напрямую, это вопрос высшего военно-политического руководства", — объяснил Евлаш, добавив, что когда первые истребители появятся в Украине, об этом дополнительно проинформируют.

Напомним, что Украине сгодятся и неисправные истребители F-16. По словам спикера Ильи Евлаша, ВСУ нужны даже самолеты, потерявшие боеспособность. Их можно будет использовать в качестве доноров.

Также сообщалось, что военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что у Украины нет носителей для немецких ракет Taurus. А во время хранения на складах они могут быть уязвимы для российских "Кинжалов".

По оценкам Forbes, Украине нужна тысяча канадских БТР Bison, Coyote и M113. При этом бригады ВСУ заявляют, что готовы взять даже неисправную бронетехнику.