"Ми чекаємо": у Повітряних силах розповіли, коли F-16 з'являться в Україні (відео)

За словами спікера командування Іллі Євлаша, відповідальність за постачання військової техніки лежить на військово-політичному керівництві.

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Командування Повітряних сил повідомило орієнтовні терміни появи в Україні F-16. Винищувачі західного зразка прибудуть "після Великодня". Про це повідомив речник Ілля Євлаш у коментарі "Новини.LIVE".

Він нагадав, що "вже кілька разів ця дата змінювалася". "Тому ми чекаємо. Наше завдання — працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання вищого військово-політичного керівництва", — пояснив Євлаш, додавши, що коли перші винищувачі з'являться в Україні, про це додатково проінформують.

Нагадаємо, що Україні згодяться і несправні винищувачі F-16. За словами спікера Іллі Євлаша, ЗСУ потрібні навіть літаки, які втратили боєздатність. Їх можна буде використовувати як донорів.

Також повідомлялося, що військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що в України немає носіїв для німецьких ракет Taurus. А під час зберігання на складах ракети можуть бути вразливі для російських "Кинджалів".

За оцінками Forbes, Україні потрібна тисяча канадських БТР Bison, Coyote і M113. Водночас бригади ЗСУ заявляють, що готові взяти навіть несправну бронетехніку.