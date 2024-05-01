"Ми чекаємо": у Повітряних силах розповіли, коли F-16 з'являться в Україні (відео)
За словами спікера командування Іллі Євлаша, відповідальність за постачання військової техніки лежить на військово-політичному керівництві.
Командування Повітряних сил повідомило орієнтовні терміни появи в Україні F-16. Винищувачі західного зразка прибудуть "після Великодня". Про це повідомив речник Ілля Євлаш у коментарі "Новини.LIVE".
Він нагадав, що "вже кілька разів ця дата змінювалася". "Тому ми чекаємо. Наше завдання — працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання вищого військово-політичного керівництва", — пояснив Євлаш, додавши, що коли перші винищувачі з'являться в Україні, про це додатково проінформують.
Нагадаємо, що Україні згодяться і несправні винищувачі F-16. За словами спікера Іллі Євлаша, ЗСУ потрібні навіть літаки, які втратили боєздатність. Їх можна буде використовувати як донорів.
Також повідомлялося, що військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що в України немає носіїв для німецьких ракет Taurus. А під час зберігання на складах ракети можуть бути вразливі для російських "Кинджалів".
За оцінками Forbes, Україні потрібна тисяча канадських БТР Bison, Coyote і M113. Водночас бригади ЗСУ заявляють, що готові взяти навіть несправну бронетехніку.