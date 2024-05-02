"Не можемо розголошувати": Євлаш уточнив слова про постачання F-16 "після Великодня" (відео)

За словами спікера Повітряних сил, українцям потрібно набратися більше терпіння, адже навіть після офіційної новини про те, що літаки вже в Україні, вони не почнуть виконувати бойові завдання того ж дня.

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Україна продовжує чекати, коли прибудуть сучасні західні винищувачі F-16. Про це офіційно сповістять населення лише після того, як вони вже будуть на наших аеродромах, каже речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, українцям потрібно набратися терпіння щодо поставок бойової авіації. Днем раніше в Повітряних силах розповіли, що попередньо літаки з'являться після Великодня, а тепер уточнили цю заяву.

"Ми всі чекаємо, щоб якнайшвидше в повітряному просторі України з'явилися F-16. Однак ми не можемо розголошувати точну дату, коли саме вони з'являться. Так, уже в публічному просторі є низка інформації, що вони нібито з'являться в червні. Однак ми чекаємо вже безпосередньо офіційно, коли вони зайдуть, і тільки тоді ми зможемо повідомити в межах доступного, що ці літаки вже перебувають на озброєнні в Повітряних силах", — заявив Ілля Євлаш.

Окремо представник Повітряних сил додав, що громадянам необхідно бути ще терплячішими, адже навіть після офіційного повідомлення про те, що винищувачі F-16 уже в Україні, не варто чекати, що в перший же день буде бойовий виліт. Спочатку військовим потрібно буде проаналізувати оперативну обстановку навколо.

"До того ж ще готується зараз наша інфраструктура, щоб прийняти ці літаки, поставити їх на правильне обслуговування. І, звісно, це низка різних суміжних заходів, які необхідно вжити, щоб ці літаки могли ефективно виконувати свої поставлені завдання", — підсумував Ілля Євлаш.

Нагадаємо, 1 травня повідомлялося, що в Повітряних силах розповіли, коли F-16 з'являться в Україні. За словами речника відомства Іллі Євлаша, відповідальність за постачання військової техніки лежить на військово-політичному керівництві. Орієнтовно літаки мають прибути після Великодня.