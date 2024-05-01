"Це досить складне завдання": полковник запасу пояснив, чому в Україні досі немає F-16

За словами Валерія Черника, винищувачі F-16 потребують особливого захисту, їм не можна завдавати шкоди, зокрема у наземному положенні.

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Попри обіцянки партнерів, терміни постачання Україні винищувачів F-16 постійно відкладаються. Скоріше за все, це спричинено побоюванням з боку США відносно можливих занадто швидких пошкоджень літаків, що може стати ударом по їхньому іміджу як однієї з найкращих авіацій світу. Про це у коментарі "24 Каналу" заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Валерій Черник.

За його словами, логістика повинна бути створена таким чином, щоб у них був абсолютний коефіцієнт захисту, а втілення цього завдання досить непросте. Для цього потрібно мати підземні ангари.

"F-16 – техніка дуже вартісна і цінна. Але окрім цього для США є дійсно важливим іміджевий момент: літаки не можуть бути ушкоджені, особливо у наземному положенні", — зауважив полковник запасу ЗСУ.

За словами Черника, у повітрі може трапитися що завгодно, оскільки у росіян в наявності є найбільш далекобійні ракети Р-37 класу "повітря – повітря". Раніше вони вже намагалися "полювати" за Patriot, однак безуспішно. При цьому вони змогли "вполювати" 1-2 HIMARS. А з F-16 все набагато складніше.

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"Поки інженерні служби і спеціальні фахівці не дійдуть висновку, що в наземному положенні F-16 дійсно має абсолютний коефіцієнт захищеності, буде так, як є. Я не сумніваюся, що все робиться шаленими темпами, однак через складність інженерних конструкцій робота може зайняти місяці", – підкреслив Черник.

Після появи в Україні винищувачів F-16 ці літаки можуть працювати у якості винищувача, перехоплювача та бомбардувальника. На думку експерта, найголовнішими будуть два перші, а саме: "полювання" за ракетами та безпілотниками і боротьба із Су-34.

Нагадаємо, що 1 травня речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що Україна очікує на постачання перших винищувачів F-16 після Великодня.

Також Фокус писав, що, за словами Іллі Євлаша, Україна готова до передачі навіть списаних F-16, оскільки ті можуть стати "донорами".