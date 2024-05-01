"Это достаточно сложная задача": полковник запаса объяснил, почему в Украине до сих пор нет F-16

По словам Валерия Черника, истребители F-16 нуждаются в особой защите, им нельзя наносить вред, в частности в наземном положении.

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Несмотря на обещания партнеров, сроки поставки Украине истребителей F-16 постоянно откладываются. Скорее всего, это вызвано опасением со стороны США относительно возможных слишком быстрых повреждений самолетов, что может стать ударом по их имиджу как одной из лучших авиаций мира. Об этом в комментарии "24 Каналу" заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Валерий Черник.

По его словам, логистика должна быть создана таким образом, чтобы у них был абсолютный коэффициент защиты, а воплощение этой задачи достаточно непростое. Для этого нужно иметь подземные ангары.

"F-16 — техника очень дорогостоящая и ценная. Но кроме этого для США действительно важен имиджевый момент: самолеты не могут быть повреждены, особенно в наземном положении", — отметил полковник запаса ВСУ.

По словам Черника, в воздухе может случиться что угодно, поскольку у россиян в наличии есть самые дальнобойные ракеты Р-37 класса "воздух — воздух". Ранее они уже пытались "охотиться" за Patriot, однако безуспешно. При этом они смогли "подстрелить" 1-2 HIMARS. А с F-16 все гораздо сложнее.

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"Пока инженерные службы и специальные специалисты не придут к выводу, что в наземном положении F-16 действительно имеет абсолютный коэффициент защищенности, будет так, как есть. Я не сомневаюсь, что все делается бешеными темпами, однако из-за сложности инженерных конструкций работа может занять месяцы", — подчеркнул Черник.

После появления в Украине истребителей F-16 эти самолеты могут работать в качестве истребителя, перехватчика и бомбардировщика. По мнению эксперта, главными будут два первых, а именно: "охота" за ракетами и беспилотниками и борьба с Су-34.

Напомним, что 1 мая спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что Украина ожидает поставки первых истребителей F-16 после Пасхи.

Также Фокус писал, что, по словам Ильи Евлаша, Украина готова к передаче даже списанных F-16, поскольку те могут стать "донорами".