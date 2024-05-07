Максимально простое решение: как на Magura V5 установили авиаракету Р-73 (фото)

По данным аналитиков, на морской дрон поставили авиационный пилон под определенным углом. Magura V5 стал платформой, на которую интегрируют различное оружие.

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6 мая в Главном управлении разведки показали новые кадры поражения российских целей во временно оккупированном Крыму. Целью стал катер "Мангуст", но россияне опубликовали видео морского дрона с авиаракетой Р-73. Теперь специалисты Defense Express описали, как интегрировали боеприпас на платформу Magura V5.

Российские телеграм-каналы опубликовали новую фотографию украинского морского дрона с авиаракетой Р-73. Интеграция боеприпаса произошла максимально просто, пишут эксперты. На Magura V5 поставили стандартный авиационный пилон под углом. В качестве средства обнаружения используется штатная камера на подвижном стабилизированном подвесе, имеющая тепловизионный канал.

Открытым остаются вопросы, как запитали пилон и ракету, как обеспечивается индикация захвата цели и предстартовая подготовка ракеты. Но сам факт использования именно Р-73 называют максимально прагматичным решением по нескольким причинам.

Ракета Р-73 на борту морского дрона Magura V5

Ракета Р-73 имеет инфракрасную головку самонаведения МК-80 с полем зрения в 75 градусов и углами целеуказания в 45 градусов и дальностью захвата 8-12 км. Также известно об украинской модернизации головки самонаведения МК-2200, которая улучшала все характеристики.

Авторы отмечают, что логично было бы интегрировать ракеты APWKS, которые являются небольшими по размеру, но он нуждался бы в лазерной подсветке цели. Также в этом случае пришлось бы установить гиростабилизированную оптико-прицельную станцию с лазерным подсветкой, которая адаптирована под морские условия.

Также альтернативой может быть ПЗРК Stinger, но там меньшая боевая часть 2,3 кг против 8 кг у Р-73. К тому же чувствительность головки самонаведения ракеты Р-73 может быть лучше ПЗРК, а это прямо повлияет на увеличение дальности стрельбы.

Единственным минусом Р-73 авторы называют мертвую зону в 300 м, которая является минимальной для сбивания целей. А из-за интеграции на морской дрон, то она еще увеличивается. В итоге авторы считают, что новая версия Magura V5 с ракетой Р-73 является лучшим решением, учитывая затраты и простоту исполнения.

Напомним, 6 мая СМИ писали, что Украина впервые использовала морской дрон с ракетой Р-73.

В ГУР рассказали об уничтожении катера "Мангуст" в Крыму, который оценивают в 3 млн долларов.