Еще двое грузинских добровольцев из подразделения "Черный орел" отдали жизнь за Украину (фото)

Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе, по словам побратимов, получили несовместимые с жизнью травмы во время боевого задания на Авдеевском направлении.

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Еще двое бойцов Грузинского легиона, которые защищают Украину с первого дня полномасштабного вторжения России, погибли на фронте. Об этом проинформировали в подразделении "Черный орел" 7 мая.

Там отметили, что на войне погибли двое их бойцов — Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе.

"Отряд "Черный орел" выражает соболезнования семьям, которые понесли большую потерю. Борьба продолжается до последней капли крови, до последнего вздоха!", — добавили там.

Грузинские добровольцы Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе

С самого начала российского полномасштабного вторжения в Украине воюют много добровольцев из Грузии. Журналисты "Эхо Кавказа" привели неподтвержденную информацию, согласно которой их количество достигает 1500.

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Погиб российский доброволец Дани Таммам Акель с позывным "Апостол", — ЛСР (видео)

Кроме того, известно, что грузинские бойцы воюют на стороне Вооруженных сил Украины в составе четырех подразделений — "Грузинский легион", "Кавказский легион", "Тбилиси" и "Черный орел". С момента начала полномасштабной войны России была подтверждена гибель более 60 грузинских бойцов.

Накануне сообщалось, что на Авдеевском направлении погиб боец грузинского добровольческого подразделения "Черный орел" Сосо Гугутишвили.

13 ноября 2023 года стало известно о гибели добровольца из Грузинского батальона Ираклия Курцикидзе. Он попал под артиллерийский обстрел, спасая с поля боя своих собратьев, которые получили ранения.

Также известно о создании Международного легиона территориальной обороны для иностранных добровольцев, которые выразили готовность воевать за Украину. Его членами стали более 20 тысяч человек из 52 стран мира.