Польша передала Украине мужчину, который переплыл Западный Буг и пересек границу (фото)

Пограничный наряд отдела "Амбуков" обнаружил возле границы с Польшей неизвестного, который, завидев пограничников, решил вплавь перебраться на другой берег.

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Польша передала Украине военнообязанного, который, переплыв Западный Буг, оказался на польской территории. Об этом на странице в Facebook сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"Одного из отчаянных пограничный наряд отдела "Амбуков" обнаружил вблизи украинско-польской границы в воскресенье утром. Неизвестный, увидев пограничников, решил бежать и бросился вплавь к смежному берегу. Охранники границы проинформировали коллег по ту сторону госграницы, где горе-пловца и задержали сотрудники Пограничного караула Республики Польша", — говорится в публикации.

Выдача повестки

Задержанным оказался 31-летний житель Сумской области. Местные правоохранители в рамках реадмиссии передали мужчину пограничникам Волынского отряда.

Сообщение погранслужбы

Сообщается, что полиция составила на нарушителя админпротокол по статье 204-1 КУпАП, а представитель ТЦК вручил военнообязанному повестку.

Сообщается, что аналогичное наказание постигло 26-летнего уроженца Донецкой области, который днем ранее намеревался приплыть в Польшу. Решение по обоим делам примет суд.

Напомним, что 6 мая вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Венгрия не будет выдавать Украине уклонистов.

Также сообщалось, что уклонисту брат-военный сказал "ни в коем случае не идти служить".