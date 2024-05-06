"Не позволим отправить на смерть": Венгрия не выдаст Украине уклонистов, — вице-премьер

Представитель правительства Жолт Шемьен считает, что никто, чья жизнь может быть под угрозой, не подлежит экстрадиции. По его словам, это гуманитарный и юридический жест.

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Официальный Будапешт не собирается выдавать Киеву военнообязанных украинцев. Об этом заявил вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен в комментарии венгерскому изданию ATV в понедельник, 6 мая.

Он заверил, что каждый беженец из Украины находится в полной безопасности и получает всю необходимую помощь — "будь то венгерскую или украинскую".

"Венгрия не будет выдавать Украине беженцев. Мы не расследуем, является ли человек, по мнению украинцев, военнообязанным или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть", — сказал венгерский чиновник.

Шемьен добавил, что когда речь идет о закарпатских венграх, то это "естественный национальный долг" Будапешта. В случае с украинцами — это гуманитарный и юридический жест, поскольку никто, чья жизнь может быть под угрозой, не подлежит экстрадиции.

"Украинцы хотят их передачи, чтобы их отправили на войну, на фронт, где гибнут люди. Поэтому те, кто бежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим", — подчеркнул венгерский вице-премьер.

Напомним, 2 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страны Евросоюза совместно с Украиной рано или поздно должны принять решение о пребывании военнообязанных украинских мужчин за границу. Он отметил, что в то время, как страна истекает кровью, в Европе живет много молодых людей, которые в первые месяцы войны успели уехать из Украины, но даже не поддерживают ее.

3 мая министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна не поддерживает украинцев, которые пытаются скрыться от мобилизации в Украине, сбежав за границу.