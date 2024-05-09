В РФ модернизировали ракету X-101: в ВСУ рассказали, сложнее ли будет ее сбить (видео)

По данным спикера Воздушных сил ВС Украины Ильи Евлаша, россияне усовершенствовали ракету для поражения живой силы и увеличения жертв среди гражданского населения, однако выявить и перехватить будет не сложнее, чем обычно.

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Россия модифицировала крылатые ракеты Х-101, расширив их вооруженную часть, однако эти изменения не сделают их более сложными целями для Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 9 мая, в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВС Украины Илья Евлаш.

Он отметил, что предположительно новая боевая часть была добавлена за счет сокращения объема топлива, и это не изменит методику обнаружения и нейтрализаци российских ракет.

Евлаш также заявил, что у российских ракет Х-101 нет необходимости в увеличении дальности, так как они применяются на небольших расстояниях для атак на Украину. Вместо этого модернизация направлена на увеличение ущерба для незащищенных объектов, включая жилые районы, с целью увеличения числа жертв среди мирных жителей.

"Сейчас они увеличивают боевую часть элементами, которые могут наносить поражение больше по незащищенным объектам. Это может быть и живая сила <…> Будет наносить больший ущерб за счет маленьких металлических элементов", — рассказал Евлаш.

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Детали модификации Х-101

Ранее СМИ сообщили о том, что Россия усовершенствовала ракеты Х-101, используемые на стратегических бомбардировщиках Ту-95, увеличив боевую часть.

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Согласно британской разведке, Х-101 была доработана с добавлением дополнительной боевой части, но это снизило дальность полета ракеты. По данным издания Defense Express, в среду, 8 мая, модернизированные Х-101 использовались при обстреле Украины, и некоторые из них были изготовлены во втором квартале 2024 года.

Ранее, 2 апреля, стало известно, что Россия в два раза увеличила боевую часть крылатой ракеты Х-101. Военные эксперты считают, что теперь обстрелы Украины станут более опасными.