Под запрещенными веществами: командование обманом вынуждает оккупантов идти на штурмы, — офицер

По словам офицера 59-й ОМБр Сергея Цехоцкого, россияне используют малые группы для наступления, которые легко уничтожаются. Противник не извлекает из этого уроки и повторяет тактику спустя некоторое время.

Related video

Внутри российских оккупационных войск продолжает царить хаос. Командование отправляет бойцов ВС РФ на штурмы обманом. Об этом детальнее в эфире "24 канала" рассказал офицер 59-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, за последние несколько дней удалось взять в плен колоссальное количество россиян, однако сколько их именно и откуда они — пока что неизвестно. В то же время, благодаря этим шагам, у ВСУ есть возможность узнавать, что происходит внутри вражеских подразделений.

В последнее время немного уменьшилось количество российской артиллерии, которая на поле боя фактически не умолкает. В то же время, выбросов с дронов наоборот — стало лишь больше.

"За сутки на позиции наших подразделений было сброшено более 120 выбросов. Понятно, что не всегда удачно, но это все же точное оружие, которое видит, куда летит", — заявил Сергей Цехоцкий.

Также противник пытается при помощи малых групп, до 6 человек, закрепиться на определенной точке и выполнить задания, которые поставили командиры. Несмотря на то, что они несут потери, через определенный промежуток времени следующая группа делает то же самое. То есть, они работают волнами-накатами.

Командиры ВС РФ пытаются обманом вынудить бойцов пойти на штурмы, ведь говорят, что предыдущая группы успешно закрепилась на определенной точке. Это не соответствует действительности.

"Основная задача – по возможности взять (россиян, – ред.) в плен, чтобы обменивать на наших ребят. Но во многих случаях оккупанты идут на штурмы в состоянии алкогольного опьянения или под наркотическим воздействием. Здесь без вариантов – остается только уничтожать", — подытожил Сергей Цехоцкий.

Смотреть с: 35:55

Напомним, 9 мая сообщалось, что ВС РФ увеличили количество атак возле Часового Яра в Донецкой области, о чем заявили аналитики из британской разведки. По их данным, оккупанты желают установить контроль над городом, который находится на возвышенности. Также активные бои продолжаются в районе Авдеевки и Марьинки.