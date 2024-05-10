Армия США получит технологию Iron Fist благодаря войне в Украине, — The Telegraph

Самая современная версия Bradley М2А4Е1 — одна из первых американских боевых машин, модернизированных на основе уроков, которые Пентагон извлек из войны в Украине.

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Многие критики помощи Украине, судя по всему, не отдают себе отчет в том, что большая часть средств расходуется в самих Соединенных Штатах и зачастую идет на улучшенное оборудование для американской армии. Об этом сообщает The Telegraph.

Например, часть средств, выделенных Украине, направили на новейшую технологию активной защиты Iron Fist. Парк бронетехники армии США получил ее гораздо быстрее.

Соединенные Штаты обычно передают Украине старое оружие из своих запасов, а затем используют одобренные средства "помощи Украине" на переоснащение американских войск новым оружием вместо старого.

По сути, порядка 140 миллиардов долларов, которые США потратят на Украину в течение первых трех лет войны, на самом деле расходуются на модернизацию вооруженных сил США.

Парк боевых машин пехоты М2 Bradley — прекрасный тому пример. В обмен на передачу Украине старых М2 Вашингтон получил новые М2 с конвейера BAE Systems в Пенсильвании.

Характеристики Bradley

Администрация президента США Джо Байдена поставила Украине более 200 М2А2 выпуска 90-х годов. Элитная 47-я украинская ОМБр использует 33-тонные гусеничные машины с автопушками 25 мм, чтобы сдерживать российские атаки.

Благодаря финансированию ВСУ американская армия получает совершенно новые модели "Брэдли" M2A4E1 — они приходят на смену передающимся сейчас в Украине М2А2.

Доподлинно неизвестно, сколько М2А4Е1 закупают американцы, но замена старых на новые происходит в соотношении один к одному.

"Армия получила финансирование на закупку М2А4Е1 за каждый "Брэдли", переданный Украине", — заявили в управлении бронетехники армии США.

Представители ведомства назвали М2А4Е1 "самой современной версией Bradley" с самым высоким уровнем выживаемости. К тому же, это также одна из первых американских боевых машин, прошедших модернизацию на основе уроков, которые Пентагон извлек, наблюдая за боевыми действиями на Украине.

Bradley с активной защитой Iron Fist

Версия M2A4E1 обладает всеми улучшенными характеристиками M2A2, в т.ч. точной пушкой, надежной броней, улучшенным инфракрасным прицелом и системой кондиционирования воздуха для экипажа. Ко всему прочему, новую БМП дополнили системой активной защиты Iron Fist. Речь о новой разновидности защиты от ракет и дронов.

У большинства бронемашин только "пассивная" защита — то есть броня и, собственно, корпус машины. Новая "активная" защита направлена на перехват огня противника еще до того, как он достигнет машины.

Большинство систем активной защиты работают по одному и тому же принципу. Некоторые из таких систем используются в самых совершенных армиях мира, включая израильскую армию.

Защита танка "Меркава"

Крошечные радары, расположенные вокруг башни машины, находят приближающуюся ракету, снаряд или дрон и приводят в действие пусковые установки. Для перехвата запускаются крошечные ракеты с точным наведением.

"Железный кулак" и другие системы активной защиты существенно увеличили шансы на выживание израильских солдат, сражающихся против "Хезболлы" и "Хамаса".

М2А4Е1 — одна из первых боевых машин США с активной защитой, которая делает еще эффективной для войн, подобных той, которая продолжается в Украине. С крошечными FPV-дронами, которые повсюду вдоль линии фронта.

У большинства бронемашин самая толстая броня находится в передней части корпуса и башни. Но дроны могут атаковать сбоку, сзади и даже сверху, где броня тоньше.

Система активной защиты защищает транспорт со всех сторон, а не только спереди.

Война в Украине подтолкнула другие страны инвестировать в крошечные ударные дроны. Вскоре вездесущие FPV могут стать проблемой в каждом крупном конфликте. B США потребуется активная защита для всех боевых машин, а не только нескольких новейших.

Но те первые несколько Bradley M2A4E1 — хорошее начало. И чем больше "Брэдли" Америка отправит в Украину, тем быстрее американские солдаты получат активную защиту с новыми БМП.

Напомним, что ВСУ показали, как экипаж Bradley M2 уничтожил российскую МТ-ЛБ.

Также сообщалось, что боец 47-й ОМБр рассказал, как на Bradley уничтожил российский танк Т-90.