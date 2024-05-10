Легендарный ПТРК Javelin получит новую модернизацию: что принесет версия Light

Американские спецназовцы хотят, чтобы Javelin стал легче и портативнее. Его могут разработать уже до конца 2025 финансового года.

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Силы специальных операций проводят конференцию Special Operations Force Week. До конца 2024 или 2025 финансового года планируется подать запрос на ПТРК Javelin Light. Об этом сообщает Defense News.

ССО хотят получить более легкий противотанковый ракетный комплекс Javelin, снайперскую винтовку большой дальности и беспилотники воздушного и наземного базирования. Подполковник Том Ланкастер заявил, что Командование планирует обнародовать запрос на информацию по ПТРК Javelin Light в 2024 или 2025 году.

Программа должна позволить пользоваться ПТРК одному оператору вместо двух. Это позволит небольшим отрядам спецназовцев запускать Javelin с плеча, но сам комплекс будет меньше.

Javelin сейчас — это противотанковый ракетный комплекс, который имеет ракету калибром 127-мм. Его производит Lockheed Marttin с 1990-х годов. В российско-украинской войне Javelin очень эффективно себя проявил. Представители компании говорят, что украинцы поражали цели на расстоянии от 65 до 4000 метров в зависимости от условий эксплуатации.

Теперь Lockheed Martin работает совместно с RTX, чтобы модернизировать весь комплекс. Цель разработчиков — облегчить командный блок систем и модернизировать противотанковую ракету. По данным СМИ, обновленная версия должна появиться уже в следующем году.

Напомним, 3 апреля военные показали, как Javelin помог остановить большую колонну российской техники, которая шла на штурм.

Ранее в США показали БТР Stryker, на который интегрировали ПТРК Javelin .