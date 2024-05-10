Имеет ли Россия ресурсы захватить Харьков: в ЦПД ответили (видео)

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, россияне имеют силы для обострения ситуации в приграничных районах.

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Российские оккупанты ночью 10 мая пытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области и зайти на территорию Украины со стороны Волчанска, который расположен в 10 км от границы с Россией и в 70 км от самого Харькова. Но эти действия прогнозируемы, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он отметил, что у россиян есть ресурсы к обострению ситуации в приграничье. Но важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой сейчас у врага нет.

"Сейчас будет много вбросов по этой теме", — предупредил глава ЦПД.

Отметим, что в Telegram-каналах пишут о том, что россияне пытались продвинуться в Волчанском районе, но все попытки потерпели неудачу.

В утренней сводке Генштаба ВСУ от 10 мая сообщалось, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски Сил обороны на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В свою очередь доброволец 24-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман", призвал жителей приграничных сел севера Харьковщины и Сумщины эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что российские ДРГ пытаются выявить слабые места украинской обороны в Харьковской и Сумской областях, активизировавшись определенным образом на Купянском направлении.

Напомним, 9 мая командир подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Kraken Константин Немичев сообщил, что наступление ВС РФ в Харьковской области может произойти в середине мая. Однако, по его мнению, к городу россиянам подойти не удастся.