Российские ДРГ пытаются заходить в Харьковскую область: в НГУ объяснили, есть ли угроза для региона

Для выявления вражеских групп, как отмечают в командовании, нацгвардейцы постоянно выполняют контрдиверсионные мероприятия.

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Российские ДРГ пытаются узнать о слабых местах украинской обороны в Харьковской и Сумской областях. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

На Харьковщине фиксировались попытки продвижения российских подразделений вдоль линии боестолкновения. Для того, чтобы выявлять такие диверсионные группы, как отметил военный, гвардейцы постоянно выполняют задачи контрдиверсионной борьбы, чтобы защитить населенные пункты вдоль линии фронта.

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На Сумщине пограничники попали в засаду российской ДРГ: подробности

"Есть определенная активизация на Купянском направлении", — пояснил он.

Враг пытается выйти к реке Оскол, но для Харькова серьезной угрозы нет. Украинские защитники пытаются противодействовать оккупантам и сорвать их планы. Ситуация по линии фронта очень динамичная.

Прокомментировал Музычук и ситуацию относительно боев за Часов Яр. Российские войска и в дальнейшем используют малые пехотные группы и бронетехнику для атак на населенный пункт, а также авиацию.

"ЗРК позволяют минимизировать присутствие врага в воздухе", — добавил Руслан Музычук.

ДРГ в Украине

В ГПСУ 29 апреля рассказали о замысле войск РФ на севере. С определенной периодичностью вражеские ДРГ проводят попытки захода на территорию Украины с севера. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, это происходит один-два раза в неделю.

На Сумщине 26 апреля ВСУ застали российскую ДРГ со взрывчаткой. По вражеской ДРГ отработали коллективно — на помощь украинским пограничникам пришли артиллеристы ВСУ, а также были задействованы противодиверсионные отряды.

Напомним, 7 марта сообщалось, что российская ДРГ прорвалась на Сумщину. По вражеской группе открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Вражеские диверсанты отступили к российской границе.