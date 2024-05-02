Російські ДРГ намагаються заходити на Харківщину: в НГУ пояснили, чи є загроза для регіону

Для виявлення ворожих груп, як зазначають у командуванні, нацгвардійці постійно виконують контрдиверсійні заходи.

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Російські ДРГ намагаються дізнатися про слабкі місця української оборони у Харківській та Сумській областях. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

На Харківщині фіксувалися спроби просування російських підрозділів вздовж лінії боєзіткнення. Для того, щоб виявляти такі диверсійні групи, як зазначив військовий, гвардійці постійно виконують завдання контрдиверсійної боротьби, що захисти населені пункти вздовж лінії фронту.

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На Сумщині прикордонники потрапили у засідку російської ДРГ: подробиці

"Є певна активізація на Куп’янському напрямку", – пояснив він.

Ворог намагається вийти до річки Оскіл, але для Харкова серйозної загрози немає. Українські захисники намагаються протидіяти окупантам та зірвати їхні плани. Ситуація по лінії фронту дуже динамічна.

Прокоментував Музичук й ситуацію щодо боїв за Часів Яр. Російські війська й надалі використовують малі піхотні групи та бронетехніку для атак на населений пункт, а також авіацію.

"ЗРК дають змогу мінімізувати присутність ворога у повітрі", – додав Руслан Музичук.

ДРГ в Україні

У ДПСУ 29 квітня розповіли про задум військ РФ на півночі. З певною періодичністю ворожі ДРГ проводять спроби заходу на територію України з півночі. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, це відбувається один-два рази на тиждень.

На Сумщині 26 квітня ЗСУ заскочили російську ДРГ з вибухівкою. По ворожій ДРГ відпрацювали колективно — на допомогу українським прикордонникам прийшли артилеристи ЗСУ, а також були задіяні протидиверсійні загони.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що російська ДРГ прорвалась на Сумщину. По ворожій групі відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Ворожі диверсанти відступили до російського кордону.