РФ накапливает силы силы в приграничных районах Украины: что известно

Также ВС РФ обстреливают Сумскую область с территории России и минируют приграничье. В ЦПД СНБО отмечают, что у россиян есть ресурсы для дальнейшей активизации в приграничных районах Севера, Харьковщины, Сумщины.

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Российские войска, после того, как активизировались на Харьковском направлении, начали наращивать силы и в районах на границе с Сумской областью. Также ВС РФ не прекращают обстрелы украинских населенных пунктов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Генштабе отмечают, что в течение суток было зафиксировано 91 боевое столкновение. В общем, враг нанес 6 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском направлении, то есть у границ с Сумской областью, противник наращивает военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ. А также минирует территории вдоль государственной границы Украины.

В Генштабе отмечают, что 10 населенных пунктов Сумщины и Черниговщины подверглись артиллерийским и минометным обстрелам врага.

Что касается Харьковщины, к которой сейчас приковано внимание, то в Генштабе говорят, что ВС РФ пытались атаковать в районах населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище.

На Купянском направлении ВСУ было отражено 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 17 районах сосредоточения личного состава противника.

В ЦПД (Центре противодействия дезинформации) СНБО отметили, что у россиян есть ресурсы для дальнейшей активизации в приграничье Севера, Харьковщины, Сумщины. Но руководитель ЦПД Андрей Коваленко заверил, что у врага "нет сил наступать на Харьков и Сумы".

Пост Коваленко о ситуации на фронте

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов отметил, что российские оккупанты начали наступление в Харьковской области потому что хотят создать так называемую буферную зону и плацдарм для попыток дальнейшего наступления.

В то же время в ЦПД заверили, что россияне не имеют достаточно сил для того, чтобы взять под свой контроль Харьков. Поэтому будут запускаться информационные кампании, чтобы вызвать у людей панику.