Трое погибших, начался пожар: в Луганской области взорвалась нефтебаза оккупантов (видео)

Оккупационные власти сообщают о трех погибших и нескольких пострадавших. Утверждается, что жертвы – это сотрудники нефтебазы.

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ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках на оккупированной РФ части Луганской области. Начался сильный пожар, сообщается о трех погибших и семерых пострадавших. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В районе нефтебазы начался сильный пожар. Есть пострадавшие, которые направляются в местную больницу. Подробности уточняются", — сообщил собеседник агентства.

Ранее так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник сообщал об одном погибшем и шести пострадавших. По его словам, раненые — сотрудники нефтебазы и жители расположенных рядом домов.

Взрыв на нефтебазе в Ровеньках

По информации росСМИ, удар по нефтебазе якобы был нанесен с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Однако подтверждения данной информации нет – на момент публикации материала командование ВСУ не комментировало ситуацию.

Что известно про Ровеньки

Город Ровеньки в Луганской области был оккупирован Россией в 2014 году. 23 августа 2014 года в Ровеньках ВСУ уничтожили большую военную базу оккупантов. После последующего массированного наступления при непосредственном участии ВС РФ город перешел под контроль России. По сообщениям местных жителей, в Ровеньках базировались боевики так называемой ЛНР и российские казаки, между которыми происходили конфликты и перестрелки.

Последний раз ракеты ATACMS ВСУ использовали для атаки на нефтебазы два дня назад. Тогда они ударили по оккупированному Луганску. В результате атаки вспыхнул пожар и исчез свет в районе атакованного объекта.

А тем временем работники НПЗ в самой России жаловались на то, что после атак украинских беспилотников у них значительно ухудшились условия работы. Российские НПЗ никак не защищены, работники бояться за свою жизнь и массово увольняются.