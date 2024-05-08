ATACMS атаковали нефтебазу в оккупированном Луганске: появились новые подробности удара (видео)

По данным медиа, в результате удара также повреждены линии электропередачи, из-за чего дома в районе нефтебазы частично обесточены. На данный момент известно о пяти пострадавших.

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В оккупированном Луганске ночью 8 мая была атакована нефтебаза. В результате атаки вспыхнул пожар и исчез свет в районе атакованного объекта. Об этом сообщает российское издание Baza.

"Пятеро сотрудников луганской нефтебазы пострадали во время атаки ВСУ. Предположительно, удар по нефтебазе был осуществлен ракетами ATACMS. Все пострадавшие в результате обстрела сотрудники нефтебазы были госпитализированы с минно-взрывными травмами", — говорится в сообщении.

По словам так называемого "министра здравоохранения ЛНР" Натальи Пащенко, сейчас пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что в результате удара также были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Также сообщается о возгорании газопровода.

Оккупанты пытаются ликвидировать пожар и устранить последствия атаки.

В Следкоме РФ заявили, что подробно установят обстоятельства атаки ВСУ на нефтебазу в Луганске.

Украинская сторона официально удар по нефтебазе в Луганске пока не комментировала.

Напомним, что дроны ГУР атаковали Рязанский НПЗ. В результате поражения украинскими беспилотниками нефтеперерабатывающего завода в Рязани на предприятии произошел пожар.