Усиление мобилизации в мае: как вырастут штрафы для мужчин

Во время мобилизации в Украине к военнообязанным гражданам будет разрешено применять заочные штрафы за нарушение правил воинского учета и мобилизационного законодательства.

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Во время мобилизации в Украине увеличат штрафы для военнообязанных мужчин за уклонение от службы. Новые суммы предлагает закон №10379. Подробнее об этом сообщило издание OBOZ.UA.

Мобилизация в мае: штрафы за уклонение от службы

Законом №10379 увеличены штрафы за нарушения, определенные статьями 210 и 210-1 КУоАП. Речь идет о:

штраф в размере от 3400 до 5100 гривен за несоблюдение правил воинского учета. Тогда как в период особых обстоятельств или при повторном нарушении штраф составит от 17 тысяч до 25500 гривен , а для должностных лиц — от 34 до 51 тысячи гривен ;

за несоблюдение правил воинского учета. Тогда как в период особых обстоятельств или при повторном нарушении штраф составит , а для должностных лиц — ; от 25500 до 34 тысяч для граждан и от 34 до 85 тысяч для должностных лиц за нарушение законодательства в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации. При повторном нарушении или во время особого периода штраф увеличивается до 34-51 тысячи гривен для граждан и до 153-204 тысяч гривен для должностных лиц.

Более того, документом предлагают применять заочные штрафы за нарушение правил воинского учета и мобилизационного законодательства. За невозобновление данных, неприбытие по повестке или из-за других нарушений ТЦК и СП может вынести постановление о штрафе без составления протокола.

Напомним, народный депутат от депутатской группы "Доверия" Владимир Арешонков заявил, что нужно провести призыв людей, которые заполнят "некомплект" в воинских частях. По его словам, мобилизация в Украине позволит начать процесс ротации.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас и его первый заместитель Андрей Осадчук рассказали, что в Украине увеличат штрафы за нарушение правил воинского учета во время мобилизации. В частности, его размер будет отличаться для физических и должностных лиц.